Ümraniye'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Ajans Haberleri
  • Giriş: 05.04.2026 13:05
Kaynak: AA
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Küçüksu Caddesi'nde, ismi öğrenilemeyen bir kişiye yolun karşısına geçmeye çalışırken 34 PKS 343 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce ileriye savrulan yaya, kaza yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

