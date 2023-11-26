Ümraniye'de polise çarpan araç sürücüsü tutuklandı

Ümraniye'de dün gece otomobille hafif ticari aracın karıştığı kazaya müdahale eden polis memuruna hafif ticari araç çarptı. Polis memuruna çarpan sürücü olay yerinden hızla kaçtı. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan sürücü işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Araç sürücüsü tutuklanarak Maltepe Cezaevine gönderildi. Yaralı polis memurunun, yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Ümraniye Saray Mahallesi Küçüksu Caddesi’nde saat 00.30’da otomobille hafif ticari araç kaza yaptı. Olayda 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılması sırasında refüjde güvenlik önlemi alan polis memuru Sefa Atsan’a, 59 PN 356 plakalı hafif ticari araç çarptı. Polis memuruna çarpan araç, olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay yerinde bulunan polis ekipleri, kaçmaya çalışan araç sürücüsünü durdurmak için havaya ateş açtı. Polis memuru Sefa Atsan olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan sürücü Erdem Öztürk’ün yapılan kontrollerde 180 promil alkollü olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü Erdem Öztürk adliyeye sevk edildi. Araç sürücüsü tutuklanarak Maltepe Cezaevine gönderildi.

Hastaneye kaldırılan polis memuru Sefa Atsan’ın kalçasında, kafasında, kolunda, ayağında kırıklar olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)