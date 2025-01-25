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Ümraniye'de servis minibüsü devrildi: 7 kişi yaralandı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde seyir halinde olan servis minibüsü yağışın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 7 kişi hafif yaralandı.

Güncel
  • 25.01.2025 09:12
  • Giriş: 25.01.2025 09:12
  • Güncelleme: 25.01.2025 09:20
Kaynak: AA
Ümraniye'de servis minibüsü devrildi: 7 kişi yaralandı
Fotoğraf: AA

Ümraniye'de servis minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi hafif yaralandı.

Şile Yolu Tepeüstü kavşağında servis minibüsü, yağışın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Minibüsteki hafif yaralanan 7 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla, 4'ü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kavşaktaki trafik yoğunluğu, kaza yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

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