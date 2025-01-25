Ümraniye'de servis minibüsü devrildi: 7 kişi yaralandı
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde seyir halinde olan servis minibüsü yağışın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 7 kişi hafif yaralandı.
Kaynak: AA
Ümraniye'de servis minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi hafif yaralandı.
Şile Yolu Tepeüstü kavşağında servis minibüsü, yağışın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Minibüsteki hafif yaralanan 7 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla, 4'ü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kavşaktaki trafik yoğunluğu, kaza yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.