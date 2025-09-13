Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ümraniye'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı

Ümraniye'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı. Yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Güncel
  • 13.09.2025 09:15
  • Giriş: 13.09.2025 09:15
  • Güncelleme: 13.09.2025 09:21
Kaynak: AA
Ümraniye'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı
Fotoğraf: AA

Ümraniye'de yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mehmet Akif Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda Ataşehir-Bostancı seferini gerçekleştiren Abdullah Sevindik yönetimindeki İETT otobüsü, motor kısmından alev aldı.

Alevlerin yükseldiğini gören yolcular, otobüsten çıktı.

OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda​​​​​​​ otobüs kullanılamaz hale geldi.

Otobüsün yanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BirGün'e Abone Ol