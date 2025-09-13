Ümraniye'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı
Ümraniye'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı. Yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA
Ümraniye'de yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.
Mehmet Akif Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda Ataşehir-Bostancı seferini gerçekleştiren Abdullah Sevindik yönetimindeki İETT otobüsü, motor kısmından alev aldı.
Alevlerin yükseldiğini gören yolcular, otobüsten çıktı.
OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda otobüs kullanılamaz hale geldi.
Otobüsün yanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.