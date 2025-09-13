Giriş / Abone Ol
Ümraniye'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı

Yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

  • 13.09.2025 11:30
  • Giriş: 13.09.2025 11:30
  • Güncelleme: 13.09.2025 11:31
İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mehmet Akif Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda Ataşehir-Bostancı seferini gerçekleştiren Abdullah Sevindik yönetimindeki 34 TN 1796 plakalı İETT otobüsü, motor kısmından alev aldı.

Alevlerin yükseldiğini gören yolcular, otobüsten kendi imkanlarıyla çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda​​​​​​​ otobüs kullanılamaz hale geldi.

Otobüsün yanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

