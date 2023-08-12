Ümraniye'de tamirhane bahçesindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA
Ümraniye'de oto tamirhanesinin bahçesindeki minibüste çıkan yangın hasara yol açtı.
Ihlamurkuyu Mahallesi Erbil Sokak'ta minibüslerin karavana dönüştürüldüğü tamirhanenin bahçesinde park halindeki bir minibüste belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın bahçedeki ağaçlara ve başka minibüse sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, bir minibüs tamamen yanarken, diğerinde hasar oluştu.