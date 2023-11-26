Ümraniye'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Ümraniye'de hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Saray Mahallesi Küçüksu Caddesi üzerindeki trafik ışıklarında bekledikten sonra U dönüşü yapan Ömer Sevim idaresindeki 34 AND 188 plakalı otomobile aynı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 DAY 252 plakalı hafif ticari araç çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 2 araç yoldan çıkarken, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen hafif ticari araç yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.
Kazada hafif ticari araçta bulunan 1 çocuk ve otomobilin sürücüsü Ömer Sevim yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.