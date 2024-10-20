Ümraniye'de yaşam savunucuları katliama karşı nöbette

Haber Merkezi

İstanbul'da Ümraniye’de AKP'li belediyeye ait Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Barınağı'nda çekilen çok sayıda ölü kedi ve bakımsız köpeklerin ortaya çıkmasının ardından yaşam savunucuları nöbete başladı.

"Taleplerimiz kabul edilene dek nöbetteyiz" diyen yaşam savunucuları " Buradan ihbar ediyoruz, eğer bir suç varsa burada görevi suistimal de vardır. Suç varsa suça göz yuman yetkililerde vardır" dedi.

Hayvan Hakları İnisiyatifi üyeleri cumartesi günü AKP'li Ümraniye Belediyesi Barınağı önünde bir araya gelerek nöbet başlattı.

Nöbetlerinin 24 saati geride kalan yaşam savunucuları "Barınaklar ölüm kampıdır", "Kısırlaştır, aşıla, yerinde yaşat", "Yeryüzüne özgürlük" yazılı döviz ve pankartları açtı.

Yaşam savunucuları Ümraniye Barınağı önünde

Talepleri yerine getirilene dek nöbete devam edeceklerini söyleyen yaşam savunucuları, talepleri şöyle sıraladı:

"Ümraniye Veteriner İşleri Müdürü Muhammed Nuri Coşkun'un görevden alınsın. Barınağın tüm koşullarının hayvan etolojik yapısına uygun hale getirilsin. Barınağın kapısının gönüllere açılması sadece belli yerleri değil her yeri görebilmeli ve ziyaret saatleri artırılsın. Tedavi protokollerinin uygulanması ve bu konunun şeffaf olsun. Kafeslerin dışına uygulanan tedavi yöntemlerinin uygun yerlere asılsın ve toplama yapılmasın."

ÖLÜM YASASINA HAYIR

Ümraniye Hayvan Hakları İnisiyatifi Sözcüsü Bulut Can Okuducu yaptığı açıklamada "Ölüm yasasına hayır demek için anayasa mahkemesinin bu yasayı iptal etmesi talebimizi iletmek için bir aradayız. Önce Gebze’de ardından Ümraniye’de ve tüm Türkiye’den gelen görüntüler, yaşananlar bu yasanın nasıl hevesle uygulanmak istendiğini ortaya koyuyor. Gebze’de iğne ile katlediliyordu, Ümraniye’de can çekişerek öldürüyorlar. Bu Gebze’de yaşanan katliamın çok ötesindedir" dedi.

"Önlem alınmazsa tüm barınaklarda bu yöntemle hayvanlar hastalıktan ve tutsak edilerek benzer yöntemlerle öldürülebilir" diyen Okuducu, şöyle devam eti: