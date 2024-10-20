Ümraniye'de yaşam savunucuları katliama karşı nöbette
AKP'li Ümraniye Belediyesi'ne ait barınakta yaşanan hayvan ölümlerine karşı yaşam savunucuları nöbet başlattı. "Sorumluluğu bulanan yetkililerin görevden uzaklaştırılmasını talep ediyoruz" diyen yaşam savunucuları, "Ümraniye Barınağı artık 7 gün 24 saat gözetimimiz altında" dedi.
Haber Merkezi
İstanbul'da Ümraniye’de AKP'li belediyeye ait Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Barınağı'nda çekilen çok sayıda ölü kedi ve bakımsız köpeklerin ortaya çıkmasının ardından yaşam savunucuları nöbete başladı.
"Taleplerimiz kabul edilene dek nöbetteyiz" diyen yaşam savunucuları " Buradan ihbar ediyoruz, eğer bir suç varsa burada görevi suistimal de vardır. Suç varsa suça göz yuman yetkililerde vardır" dedi.
Hayvan Hakları İnisiyatifi üyeleri cumartesi günü AKP'li Ümraniye Belediyesi Barınağı önünde bir araya gelerek nöbet başlattı.
Nöbetlerinin 24 saati geride kalan yaşam savunucuları "Barınaklar ölüm kampıdır", "Kısırlaştır, aşıla, yerinde yaşat", "Yeryüzüne özgürlük" yazılı döviz ve pankartları açtı.
Talepleri yerine getirilene dek nöbete devam edeceklerini söyleyen yaşam savunucuları, talepleri şöyle sıraladı:
"Ümraniye Veteriner İşleri Müdürü Muhammed Nuri Coşkun'un görevden alınsın. Barınağın tüm koşullarının hayvan etolojik yapısına uygun hale getirilsin. Barınağın kapısının gönüllere açılması sadece belli yerleri değil her yeri görebilmeli ve ziyaret saatleri artırılsın. Tedavi protokollerinin uygulanması ve bu konunun şeffaf olsun. Kafeslerin dışına uygulanan tedavi yöntemlerinin uygun yerlere asılsın ve toplama yapılmasın."
ÖLÜM YASASINA HAYIR
Ümraniye Hayvan Hakları İnisiyatifi Sözcüsü Bulut Can Okuducu yaptığı açıklamada "Ölüm yasasına hayır demek için anayasa mahkemesinin bu yasayı iptal etmesi talebimizi iletmek için bir aradayız. Önce Gebze’de ardından Ümraniye’de ve tüm Türkiye’den gelen görüntüler, yaşananlar bu yasanın nasıl hevesle uygulanmak istendiğini ortaya koyuyor. Gebze’de iğne ile katlediliyordu, Ümraniye’de can çekişerek öldürüyorlar. Bu Gebze’de yaşanan katliamın çok ötesindedir" dedi.
"Önlem alınmazsa tüm barınaklarda bu yöntemle hayvanlar hastalıktan ve tutsak edilerek benzer yöntemlerle öldürülebilir" diyen Okuducu, şöyle devam eti:
"Maalesef barınak kapasiteleri ortadayken sürekli hayvanların toplanması bu kaçınılmaz sonu getirecektir. Ümraniye Belediyesi Barınağında neler yaşandığını hepimiz biliyoruz. Ümraniye’de hayvan severlerin rutin ziyaretleri sırasında önce iki kedinin cansız bedeni görülmüş ardından kamuoyu bilgilendirilmiştir. Kapalı kafeslerin içinde can çekişen hayvanlar tespit edilmiştir. Yani iddia edildiği gibi dışarıdan buraya herhangi bir müdahale söz konusu olmamıştır, olması da mümkün değildir. Görevliler ve basın geldikten sonra kafesler açılmış kameralar önünde diğer ölü kediler tespit edilmiştir.
Belediye başkanının iddia ettiği kalabalık gurubun barınağa nasıl geldiği, ziyareti ve bu ölen kedileri uzaktan tespit ettiği elimizde an ve an kamera görüntüleri ile mevcuttur. Rutin bir barınak ziyaretini adeta komplo teorisi yazar gibi yansıtan yetkililer bilmelidir ki bu vahşeti örtbas etmeye çalışsanız da bizler gerçekleri bir bir gün yüzüne çıkaracağız. Ümraniye Barınağı artık 7 gün 24 saat gözetimimiz altında. Bir nöbet başlattık ve bu barınak gönüllülere açılana, şartlar düzeltilene kadar bu nöbetimiz devam edecek. Buradan ihbar ediyoruz, eğer bir suç varsa burada görevi suistimal de vardır. Suç varsa suça göz yuman yetkililerde vardır. Ayrıca bir suç işlendiyse bunu provokasyon yapmak isteyen kişilerin yaptığı çok açıktır. Hayvan severlere mal edilemez.
Elimizdeki tüm bilgi belge ve görüntülerle yaşananlar ortadadır. Ümraniye Belediyesi barınağında yaşananları örtbas edemeyeceksiniz.
Buna izin vermeyeceğiz. Sorumluluğu bulanan yetkililerin görevden uzaklaştırılmasını talep ediyoruz."