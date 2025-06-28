Ümraniye'deki tartışmalı projede inşaat başladı: "Parkımızı betonlaştırmaya izin vermeyeceğiz"

İstanbul Ümraniye’de, Erkan Ömerbeyoğlu Parkı’nın bir bölümüne "kütüphane" adı altında yaplacağı açıklanan inşaat başladı. Belediye yetkililerinin “kamu hizmeti” olarak sunduğu projeye karşı mahalle sakinlerinin tepkisi ise devam ediyor.

Yaklaşık 30 bin metrekarelik yeşil alanın önemli bir bölümüne betonarme yapı dikilmesi, halk arasında ciddi rahatsızlık yaratıyor. Mahalle sakinleri, parkın doğallığını ve sosyal yaşam alanlarını korumak istediklerini belirtirken, belediyenin proje öncesi yeterince kamuoyunu bilgilendirmediğini ve alternatif alanların değerlendirilmediğini savunuyor.

İnşaatın başlamasıyla birlikte, "Parkımızı betonlaştırmaya izin vermeyeceğiz" diyen mahalle halkı bir açıklama yaptı. Mahalle sakinlerinden Gülü Mirzanlı, "Mahallede ikamet eden yaşlı komşularımız, çocuklarımız, spor yapan gençler ve genç delikanlılarımız, akşam çayını, kahvesini, masasını, sandalyesini, örtüsünü alıp çimlerde doyasıya günün yorgunluğunu atan ev hanımlarımız bilmelidir ki parkın içerisine yapılacak beton yapı sayesinde yaşam alanlarında artık rahat hareket edemeyeceklerdir" ifadelerini kullandı.