Ümraniye'deki trafik kazasında 1 kişi öldü
Kaynak: AA
TEM Otoyolu Ümraniye-Ankara istikametinde seyreden motosikletin, park halindeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü.
Abdullah Erdem Boztaş idaresinde 34 DZG 709 plakalı motosiklet, emniyet şeridinde park halinde bulunan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 GBT 686 plakalı otomobile çarptı.
Motosiklet sürücüsü Boztaş, çarpmanın etkisiyle savruldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Boztaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi, polis kaza nedeniyle otoyolda trafik akışının kontrollü ilerlemesini sağladı.
Boztaş'ın cenazesi morga kaldırılırken, yoldaki temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü.