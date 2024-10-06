Ümraniye Hayvan Hakları İnisiyatifi'nden sokak hayvanları için eylem: "Hayvanlar ölüm kampında"

Ümraniye Hayvan Hakları İnisiyatifi, ilçede bulunan Eski İGDAŞ Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, ilçedeki demokratik kuruluşlar ve siyasi partiler de destek verdi.

Açıklamada, İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki sokak hayvanları geçici bakım merkezinde yaşanan sorunlara dikkat çekildi. Yeni yasayla birlikte merkezin kapasitesinin üzerinde hayvan barındırdığı, gönüllü ziyaretlerinin kısıtlandığı ve sürecin şeffaf bir şekilde yönetilmediği vurgulandı.

Ümraniye Hayvan Hakları İnisiyatifi, İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olan Ümraniye Belediyesi’nin yaklaşık 30 yıldır sokak hayvanlarını adeta bir "ölüm kampında" tuttuğunu iddia etti.

Hayvan hakları savunucuları, yerel yönetimlerden acil çözüm beklediklerini belirtti.

Basın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"17 Temmuzda görüşmeleri başlayan, günlerce bilim insanları, Veteriner Hekimler, avukatlar ve vekillerimiz yasayı getirenlere bilimsel çözümü, öldürmenin çözüm olmadığını, etik değerleri, tarihsel kodlarımızı, insanla hayvanın bir arada ortak yaşamının nasıl kurabileceğimizi anlatmamıza rağmen 2 Ağustos itibari ile yürürlüğe girdi. 2004 yasasından, 20 seneden beri kısırlaştırma, aşılama, sağlıklarını sağlama ve üretimlerini durdurma görevinde olan belediyeler, bu görevlerini yerine getirmemiş, ama şimdi bu hayvanları toplayarak sağlıklarını ve refahlarını sağlayabileceklerini iddia etmektedirler. Senelerdir sokağımızda, iş yerimizin önünde bir arada yaşadığımız hayvanlarımız geçici bakımevi barınakları adlı aslında ölüm kamplarına toplanıyor.

"ÜMRANİYE'DE SADECE 75 KÖPEK İÇİN YAŞAM ALANI MEVCUT"

Yasanın çıktığı ağustostan beri sadece mahkemeye intikal etmiş 100’ün üzerinde katliam davası ve sokaklarda her gün yüz yüze geldiğimiz vicdanlarımızı paramparça eden, şiddet eylemlerine tanık oluyoruz. Bunu kabul etmiyoruz! Yasa, ülkemizde sayıları bilinmeyen ama 4 milyon olarak ifade edilen köpeklerimizi, şu anda Türkiye’de toplam kapasitesi 105 bin olan, 322 geçici hayvan barınağında muhafaza ederek, onların sahiplendirileceğini iddia etmektedir. İstanbul’da 39 ilçemizde geçici hayvan merkezi olarak sadece 26 tanesinde toplama alanı mevcut. Ümraniye geçici hayvan bakım merkezin de ise 75 köpek için yaşam alanı mevcut. Yasanın çıktığı ilk haftada, Ümraniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü ile çeşitli dernek ve avukatlarımızla birlikte bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda barınağın reel durumu hakkında bilgilendirildik. Şartlarını daha iyiye taşıyabilmek, köpeklerin tefahını arttırmak ve onları sahiplendirmek adına gönüllüler ve STK’lar olarak nasıl destek olabiliriz, diye fikir alışverişinde bulunduk. Ve ilk haftası itibari ile barınak gönüllüsü grubu oluşturarak, arkadaşlarımız her gün ziyaret saatleri dahilinde ve gerektiğinde bu saatler dışında da gönüllülerimiz, barınakta bulunarak emek verdiler. Hayvanların sokaklardan toplanmasında ve barınak şartlarında gördüğümüz ihlaller üzerine, Ümraniye Belediyesi Veteriner işlerinden sorumlu başkanımızla da iki-üç kez toplantılarda bulunduk. Bu hak ihlalleri ile ilgili belediyeye dilekçe ve beyaz masa üzerinden başvuruda bulunduk. Halen de belediye ve veteriner işleri müdürümüzle de iletişimimizi sürdürüyoruz.

“HAYVANLARIN TEK TÜYÜNÜ SİZE VERMEYECEĞİZ”