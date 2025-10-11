Ümraniye Hekimbaşı Barınağı önünde hayvan katliamına protesto

Hayvan hakları savunucuları ve avukatlar, 11 Ekim 2024 tarihinde Ümraniye Hekimbaşı Barınağı’nda yaşanan hayvan katliamının birinci yılında, barınak önünde toplanarak anma etkinliği düzenledi. Barınaktaki hayvanların yaşam koşullarını incelemek için barınağa girmek isteyen hayvanseverler ve avukatlar güvenlik tarafından içeri alınmadı. “Barınak değil ölüm kampı, Barınaklarınız kan kokuyor” sloganları atan aktivistler barınak önünde açıklama yaptı.

"HUKUKİ TÜM YASAL YOLLARI KULLANACAĞIZ"

Etkinlikte konuşan aktivist Seda Arığ, şunları söyledi:

“11 Ekim 2024 tarihinde psikolojik ve fiziksel şiddete uğrayan hayvanlar burada katledildi. Belediye görevlileri tarafından, belediye başkanının rızasıyla burada hayvanlar katledildi. Katliam severler içeride yine bize soykırım olduğunu ispat ettiler. Yine içeri alınmadık. Yasal işlemimizi sonuna kadar, hukuk yollarımızı tüketeceğiz. Ama zannetmesinler ki kolluk gücü olsun, belediyenin şu anki iktidar gücü olsun, ne olursa olsun biz bu ablukayı, bu soykırımı deleceğiz. Hukuki tüm yasal yolları kullanacağız. Hukuka aykırı ne bir şiddet gösteriyoruz, aylardır barışçıl bir şekilde protestolarımızı, eylemlerimizi, nöbetlerimize devam ediyoruz. Ama hayvanların şu anki yaşadığı ızdırabı, şiddeti denetlememiz, içeri alınmamamızdan soykırım yapıldığına delalettir. Sonuna kadar sesimiz çıkmaya devam edecek. Bütün belediye çalışanları bu kanlı tarihe imza atıyorsunuz. Bu kanlı tarihe imza atanları vatandaş unutmayacak. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım seni de unutmuyoruz.”