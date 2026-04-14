Ümraniye Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangın söndürüldü

Ümraniye'de plastik eldiven üreten 3 katlı imalathanenin üçüncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmadığı yangının söndürülme çalışmaları havadan görüntülendi.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Dudullu Sanayi Bölgesi 1. Cadde’de bulunan 3 katlı imalathanenin üçüncü katında çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede büyürken, yoğun duman tüm binayı sardı.

Çalışanlar tahliye edilerek durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri, merdiven aracıyla yangına köpük ve tazyikli suyla müdahale etti.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde hasar oluştu.

Yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülenirken, polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.