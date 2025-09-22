Ümraniye’de 200 Kuran kursu var: Daha ne kadar açacaksınız?

SGK ve veri borçları bulunan, ilçedeki bazı parselleri borçlarına karşılık Hazine’ye devreden İsmet Yıldırım yönetimindeki AKP’li Ümraniye Belediyesi bu kez de ilçede ücretsiz Kış Kuran Kursu kayıtlarına başladı. Belediyenin internet sitesinde yer kayıt formundaki alan bilgilere göre, kursta en az 1. sınıfı bitirmiş çocuklar ile henüz 8. sınıfa başlamamış yaş aralığındaki çocukların eğitim göreceği belirtildi. Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu "Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 131 milyar liralık bütçesi yeterli gelmediği için belediyeler Kuran Kursu açmaya başladı. Hazineden destek almadan bütçesini çeviremeyen Ümraniye Belediyesi Kuran Kursu açıyor" diye tepki gösterdi.

Okuducu, BirGün’e yaptığı değerlendirmede Danıştay’ın geçmiş yıllarda aldığı "Kuran kurslarının belediyelerin görev alanına girmediğine" dair kararına dikkat çekerek "Aksi yönde danıştay kararı olmasına rağmen Ümraniye Belediyesi yaz kuran kursunun ardından kış dönemi için ilköğretim çağı çocukları için kuran kursu açacağı duyurusu gerçekleşirdi" dedi. Okullarda uygulanan tasarruf tedbirlerini anımsatan Okuducu "Ülkemizde başta Mili Eğitim Bakanlığı olmak üzere bir çok kurumda tasarruf tedbirleri uygulanırken, devlet okullarının temel ihtiyaçları devlet tarafından karşılanamıyor iken, devletin 131 milyar bütçesinin üzerine belediyelerin Kuran Kursu eğitimi vermesi sorgulanması gereken bir durum" diye tepki gösterdi.

BÜYÜK BİR ÇELİŞKİ

Okuducu, şöyle devam etti: "Belediyeler gençler ve çocuklar için her türlü sosyal ve kültürel hizmeti yürütmekle yükümlüdür. Yani spordan, el becerisine, bilgisayara kadar birçok kurs açabiliyor. Peki belediyeler hangi eksiği kapatmak için Kuran Kursu eğitimi verir? CHP belediyelere ana sınıfı hizmeti vermesini engellemek isteyen iktidar aynı yaş gurubu çocuklarımıza Kuran Kursu eğitiminin önünü açmış görünüyor. Tabi ki hiçbir hukuki altyapısı yok. Ümraniye’de İlçe müftülüğüne bağlı 4-6 yaş gurubu 42 Kuran Kursu var. Erkek kuran kursu sayısı 9. 7’si yatılı olmak üzere 73 Kız Kuran Kursu ile birlikte resmi olarak Ümraniye’de 124 adet Kuran Kursu mevcut. Tarikat ve cemaatlere bağlı izinsiz kuran kursları buna dahil edildiğinde sayı 200 ün üzerine çıkıyor. Ümraniye’de Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kuran Kursları’nda nasıl bir eksiklik var ki belediye bu eksikliği gidermek istiyor? Ümraniye Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 2018 yılında temelini attığı cami inşaatını 8 yıldır bütçe olmadığı için bitiremezken Kuran Kursu açması bir çelişkidir."