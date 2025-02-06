Ümraniye’de 3 kişiye işkence eden suç örgütü üyelerinin ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul’da iş yerlerine silahlı saldırıda bulunan şahıslar yakalandı. Şüphelilerin cep telefonundaki görüntüler, biri kadın 3 kişiyi rehin alıp masaj salonunda ağır işkenceye ve cinsel saldırılara maruz bıraktıklarını ortaya çıkardı. Şüphelilerin "Çekdar" isimli örgüte üye oldukları belirlendi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kendilerine "Çekdar" adı veren suç örgütü İstanbul’da çeşitli ilçelerde silahlı saldırı olaylarına karışarak, 24 ve 25 Aralık 2024’te Ümraniye ilçesinde, 3 Ocak 2025’te Sancaktepe ilçesinde iş yerlerine silahlı saldırı düzenledi. Söz konusu saldırılar ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunun verdiği talimat üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çok yönlü çalışma gerçekleştirdi.

Yakalanan bir şüphelinin cep telefonundan çıkan görüntülerde bir masaj salonunda biri kadın 3 kişiye işkence edildiği görüldü. Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya karışan şüphelilerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

"BENİM YAĞMA GİBİ BİR AMACIM YOKTU. OLAYLARIN BU KADAR BÜYÜCEĞİNİ BİLMİYORDUM"

Şüpheli Cihan Ö., "Benim yağma gibi bir amacım yoktu. Olayların bu kadar büyüceğini bilmiyordum. Ben olay sırasında korkuyla bana söyleneni yaptım görüntüye almamı istediler. Bu nedenle görüntü kaydı aldım, ancak asıl orada bulunma amacım tanımadığım kişilerin iş yerine gelmesi sebebiyle orada bulunan çalışanların güvenliğini sağlayabilmekti. Olayın ertesi günü Serhat yanında bir kişi ile tekrar iş yerine geldi. Beni iş yerinden aradılar. Gittiğimde Serhat alkol alıyordu 'Burası artık bizim mekanımız' dedi. Önce bu şahıslara yükseldim ancak sonrasında bu şahıslarla ters düşmemek için kendileriyle birlikte alkol alıp samimiyeti ilerlettim. Ben olaydan önce Serhat'ı da tanımıyordum. Emre'nin iş yeriyle ilgili konum ve fotoğraf gönderdiğim doğrudur amacım kendi güvenliğim açısından Serhat'ı yanımda tutmaktı. Para isteme olayları ile ilgili bir alakam yoktur. Golden SPA’da yaşanan olay sonrasında orada olanların para ve ziynetleri alındı. Serhat, kardeşi ve tanımadığım kişiler aralarında paylaştılar benim bunda hiç bir dahilim yoktur" dedi.

"GÖRÜNTÜLERLE BİZİ TEHDİT EDEREK SESİNİZİ ÇIKARTMAYIN DEDİLER"

Şüpheli Cengiz Y., "Abim Oğuzhan, Ümit A., Talha M. ve Alican vardık, olay yerine gittiğimizde sesler duymaya başlayınca Alican ve ben yukarı çıkmak istemedik endişelendik, aşağı inip araçta bekledik, şahıslar daha sonra geldiklerinde abimler bana içeride olanları anlattı ertesi gün Mehtap ve Cihan kasap dükkanına gelerek bize görüntüleri izlettiler olaydan sonra başka bir olay daha yaşanmış, görüntülerle bizi tehdit ederek sesinizi çıkartmayın dediler" şeklinde konuştu.

"ÖRGÜT TARAFINDAN BEN DE TEHDİT ALDIM"

Boşanma aşamasındaki kocasına işkence ettiği iddia edilen şüpheli Mehtap Y., "Ben Serhat'ı Oğuz aracılığıyla tanıdım. Daha sonrasında bu 'Çekdar' isimli örgüt tarafından bende tehdit aldım. Serhat ve Cihan aracılığıyla sıranın bana geleceğini öğrendim. Ayrıca bu konuda yabancı numaralardan da mesaj aldım. Masaj salonundaki olay sonrasında orada bulunan şahıslara ait para ve ziynet eşyalarından haberim yoktur. Sonrasında gönderilen paradan da haberim yoktur. Emre'nin iş yerinin kurşunlanmasını Cihandan öğrendim. İlk başta Serhat ile konuşuyorlardı ancak ben çok ciddiye almadım. Emre'nin iş yerinin yüzde elli hissesi Mesut'a aitti. Mesut'un paraya ihtiyacı olduğu için bu olaylardan önce hissenin yüzde yirmi beşini bedel karşılığında bana devir etti. Devirin bu olaylarla bir ilgisi yoktur. Bu olaylardan sonra bende tehdit aldığım için ve Mesut da irtibatı tamamen kestiği için korkuyla spadaki hissemi bedelsiz Cihan'a devir ettim çünkü bu işlerden anlamıyordum. Bu olaydan sonra biz Mesut ağabey ile barıştık aramızda herhangi bir problem yoktu. Serhat Mesut ağabeyden 500 bin TL para istiyordu benden sürekli Mesut'un numarasını istiyordu. Ben vermiyordum. Daha sonra Mesut ağabey i aradım numarasını vermememi istemedi parayı vereceğini söyledi. Ben Serhat'a bunu ilettim. Daha sonra Mesut ağabey ortadan kayboldu bu defa benim üzerime gelmeye başladılar. Beni ve çocuklarımı tehdit ettiler. Yaşananlardan dolayı pişmanım ancak her hangi bir örgüte üyeliğim yoktur" dedi.

"MEHTAP BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ İLE GÖRÜŞECEĞİNİ SÖYLEYİP YANINDA OLMAMIZI İSTEDİ"

Şüpheli Talha Muhsin Ç., "Kasap dükkanında Oğuzhan Yıldız, Ümit Avcı, Cengizhan Y., Alican B., Ahmet A.’ya benzetilen bir çocuk, Ömer Ö., Serhat Ö. ile Oğuzhanların kasap dükkanda oturuyorduk. Mehtap isimli şahsın boşanma konusu ile ilgili eşi ile görüşeceğini yanında olmamızı istedi, biz de fiziksel bir olay olmasında diye yanında olmak için gittik. Cihan isimli kişi bize kapıyı açtı. İçeri girer girmez Serhat Ö. içerideki kişiye saldırmaya başladı. Serhatın saldırması üzerine Ömer içerideki Yiğit'e benim kaskımla saldırdı. Daha sonra silahlarını çıkarmaya başladılar, Serhat Ö. ve Ömer Ö.’de silah olduğunu hatırlıyorum" şeklinde konuştu.

"KORKTUĞUMUZ İÇİN POLİSE HABER VEREMEDİK"

Olayın sonrasından bahseden şüpheli Talha Muhsin Ç., "Serhat, Mehtap, Ömer ve Ayhan’a benzeyen çocuk ile Cihan diye ismini bildiğim şahıs içerideki şahıslar dövmeye devam ettiler. Biz köşedeydik, silahlar çıkınca bir şey yapamadık, çalışan kadınlara yardımcı olmaya çalıştık. Dayak yiyen Yiğit isimli kişiye yardım ettik. Devamında alkol almaya başladılar. Dayak atmaya devam ettiler. Bu sırada bize karşı da hareketlere başlayınca ellerinde de silah olunca bir şey yapamadık. İlerleyen zamanda şahıslarıda bırakarak çıktık. Daha sonra eziyet eden şahısları mağdur iki şahsa ve başka bir kadına da yeniden dayak attıklarını sonradan ertesi gün gittiğimiz kasapta bize gösterdikleri video kayıtlarında öğrendim. Korktuğumuz içinde polise haber veremedik. Hikmetin olayla bir alakası yok diye biliyorum olay günü görmedim, gözaltına alındıktan sonra kendisi hesabına gelen paradan bahsettiği için biliyorum" ifadelerini kullandı.

Şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.