Ümraniye’de 4 katlı binanın birinci katındaki daire kurşunlandı

Ümraniye’de motosikletteki iki kişi tarafından eve ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Olay 20.00 sıralarında Esenşehir Zambak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki 4 katlı binanın birinci katındaki daireye motosikletli iki kişi tarafından ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği yerde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı ve inceleme çalışmaları yaptı.

İnceleme çalışmalarının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.