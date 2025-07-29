Ümraniye’de genç kadına sokak ortasında şiddet: Fail adliyeye sevk edildi

İstanbul Ümraniye’de genç kadını sokak ortasında döverek, kafasına silah dayayan F.K isimli erkek gözaltına alınarak ‘silahla tehdit’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, F.K. isimli erkeğin sokak ortasında bir genç kadını darp ettiği ve kafasına silah dayadığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Olay anına ait görüntüler kamuoyunda büyük tepki topladı.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde F.K.’nin genç kadına şiddet uyguladığı ve daha sonra küfür ederek kafasına silah dayadığı görüldü. Söz konusu görüntülerde, oradan geçen bir yurttaşın olaya müdahale etmeye çalıştığı da yer aldı.

Olaya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, F.K. isimli erkeğin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. F.K., ‘silahla tehdit’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.