Ümraniye’de kontrolden çıkıp refüje giren otomobil alev alev yandı

Ümraniye Çamlık Kavşağı’nda kontrolden çıkıp refüje giren otomobil alev topuna döndü. Kısa sürede alevlere teslim olan araç, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık Çıkışı Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, trafikte ilerleyen 35 CPH 179 plakalı BMW marka otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerleri aşarak orta refüjde durdu. Sürücü kendini dışarı atarken kaza sonrası otomobil alev topuna döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobil itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Otomobil adeta küle dönerken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.