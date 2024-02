Ümraniye’de mum imalathanesinde yangın

Ümraniye’de mum imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.



Olay, saat 20.00 sularında Şerifali Mahallesi Başer Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, mum imalathanesi olarak kullanılan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 1 saate yakın çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangınla ilgili konuşan Gökçen Göllüce, "Ben iş yeri sahibiyim. İtfaiye müdahale etmiş şu an içeride bir can kaybı yok. Zaten kimse yoktu. Şu an itfaiyenin incelemelerinin sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi.