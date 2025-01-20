Ümraniye’de otomobilde çıkan yangın söndürüldü

TEM Otoyolu’nda seyreden otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

TEM Otoyolu Ümraniye mevkisi Kavacık istikametinde seyreden otomobilde, sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri otoyolda iki şeridi trafiğe kapatırken itfaiye görevlileri, otomobilde çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.