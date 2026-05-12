Ümraniye’de özel tıp merkezinde şüpheli ölüm: İki ayrı soruşturma açıldı

Ümraniye'de özel bir tıp merkezine grip şikayetiyle başvuran Gamze Yıldız'ın (28) hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Gamze Yıldız, Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yer alan özel bir tıp merkezine 29 Nisan'da grip şikayetiyle başvurdu.

Burada serum takılan Yıldız'ın hayatını kaybetmesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan Başsavcılık, uygulanan tedavi ve ölüm arasındaki illiyet bağının araştırılması için Adli Tıp Kurumundan rapor talep etti.

Öte yandan, olaya ilişkin İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatıldı.