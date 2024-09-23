Ümraniye’de polisi öldüren kişi tutuklandı

İstanbul Ümraniye'de, Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, Yunus Emre Geçti adlı şüphelinin açtığı ateş sonucu bir polis yaşamını yitirdi.

26 SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Olay, saat 22.55 sıralarında Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti (19) Ihlamurkuyu Mahallesi'nde ekipler tarafından yakalandı.Geçti bu sırada polise direndi. Yaşanan arbedede polisin silahını alan Geçti, polislere ve çevredeki vatandaşlara ateş açtı.

ANNESİ YARALANDI

Yunus Emre Geçti'nin açtığı ateş sonucu polisler Şeyda Yılmaz ve K.H.S. ile şüphelinin annesi P.G. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Şüphelinin açtığı ateş sonucu yaralanan polis Şeyda Yılmaz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların ise tedavisi sürüyor.

DAHA SONRA YAKALANDI

Diğer yaralıların tedavisi sürerken, saldırıdan sonra kaçan şüpheli ise polisin yaptığı çalışmaların ardından sokak arasında yakalanarak gözaltına alındı. Adrese gelen çok sayıda polis ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Olay yerindeki boş kovanlar belirlenerek, incelendi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan yaşanan olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı.

"22.09.2024 tarihinde Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; Çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı bulunan Y.E.Ç.(19) isimli şüpheli şahıs 23.09.2024 tarihinde Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yaşanmış, görevli memurun silahını alarak memurlara ve çevredeki şahıslara ateş etmeye başlamıştır. Ş.Y.(27) isimli kadın polis memuru şüpheli şahsın açtığı ateşe karşılık vermiştir. Olay esnasında yaralanan görevli memurlar ve şüpheli şahsın annesi olan P.G.(43) ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılmış, kahraman polisimiz Ş.Y. sağlık görevlilerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. K.H.S. isimli polis memuru ve P.G. isimli şahsın hastanede tedavileri devam etmektedir. Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda Y.E.Ç. isimli şüpheli şahıs yaralı şekilde gözaltına alınmış, "kasten öldürme-kasten yaralama" suçlarından tahkikat işlemlerine başlanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve kahraman Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz."

ÇÖP POŞETİ GİYDİRİLDİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı öldüren saldırgan Yunus Emre Geçti adliyeye sevk edildi.

Sevk sırasında siyah çöp poşeti giydirilen saldırganı iki kadın polis Hayvan Durum İzleme Amirliğine bağlı hayvan taşıma aracına aracına götürdü.

Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli işlemlerin ardından tutuklandı.