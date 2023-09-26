Ümraniye’de servis aracı alev alev yandı

Ümraniye’de okul servisi bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Ajans Haberleri 26.09.2023 21:06 Giriş: 26.09.2023 21:06

Güncelleme: 26.09.2023 21:06 Kaynak: İHA

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