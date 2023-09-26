Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Ümraniye’de servis aracı alev alev yandı

Ümraniye’de okul servisi bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Ajans Haberleri
  • 26.09.2023 21:06
  • Giriş: 26.09.2023 21:06
  • Güncelleme: 26.09.2023 21:06
Kaynak: İHA
Ümraniye’de servis aracı alev alev yandı



Olay, saat 16.30 sıralarında Elmalıkent Mahallesi Diyar Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, Salih Erba’nın kullandığı Volkswagen marka 34 LUB 672 plakalı servis minibüsünden seyir halinde bilinmeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı. Servis şoförü alevleri yangın tüpüyle söndürmek istedi. Bir anda alevlerin yükselmesi üzerine Erba, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yanan aracı söndürdü. Yaşanan olayda araç kullanılamaz hale geldi.

BirGün'e Abone Ol