Ümraniyelinin pazar kazanımı

Kayhan AYHAN

Ümraniye Belediye Meclisi’nin 2021’de aldığı bir karar ile kaldırmayı planladığı Atakent, Merkez ve Armağanevler mahalle pazarlarının ortaya konulan mücadelenin ardından tekrar kurulma kararı alındığı öğrenildi.

2 yıllık süreç sonunda halkın talebine karşı duramayan Ümraniye Belediyesi, geri adım atarak pazarların tekrar kurulması kararı aldı. Bu kararın ardından Ümraniye Kent Savunması bir araya gelerek açıklama yaptı. En başından beri ortaya koydukları mücadeleden bahseden yurttaşlar, “2 yıldır bir mücadele veriyoruz ve 2 yılın sonunda geldiğimiz noktada kaldırılan Armağanevler pazarının tekrar kurulacağı bilgisi tarafımıza ulaştı. Ümraniyelilerin sabrı, mücadelesi, azmi, isteği ve kararlılığı sonucunda pazarımız tekrar kuruluyor. Şimdi tekrar kurulan pazarımızı korumaya devam edeceğiz. Sabit Pazar yapılacak ise mahalle içinde uygun bir alan bulunmasını talep ediyoruz. Ekonomik koşulların vatandaşı bu kadar zorladığı bir dönemde mutfak ihtiyacımızı en uygun koşullarda karşıladığımız tek yer mahalle pazarları. 40 yılı aşkın süredir kurulan mahalle pazarımıza pazarcı esnafımız ile birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.