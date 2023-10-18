Ümraniyespor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelen Hatayspor'a tesislerini açtı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı maç için İstanbul'a gelen Atakaş Hatayspor, Ümraniyespor'un tesislerinde çalışacak.

Hatayspor, sosyal medya hesapları aracılığıyla Fenerbahçe maçına kadar kendilerine tesislerini açan Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor için teşekkür mesajı yayımladı.

Yapılan paylaşımda "Ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır. Karanlığın ardından nice güneşler vardır. İstanbul'daki evinize hoş geldiniz." notunun bulunduğu karşılama çiçeğine de yer verildi.