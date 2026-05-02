Ümraniyespor – Keçiörengücü Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Trendyol 1. Lig’de sezonun son haftasına girilirken gözler play-off yarışını doğrudan etkileyecek kritik karşılaşmalara çevrildi. “Ümraniyespor – Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorusu da futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Özellikle play-off hattının son bileti için büyük önem taşıyan bu mücadele, heyecan seviyesi yüksek bir karşılaşma olmaya aday.

ÜMRANİYESPOR – KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

Ümraniyespor ile Keçiörengücü arasında oynanacak mücadele, 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Bu karşılaşma, Trendyol 1. Lig’in 38. hafta programı kapsamında oynanacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma, futbolseverlerin yakından takip ettiği saat diliminde, 16:00’da başlayacak.

ÜMRANİYESPOR – KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu önemli mücadele, TRT Spor ekranlarından dönüşümlü yayın sistemiyle canlı olarak yayınlanacak. Aynı saat diliminde oynanan diğer maçlarla birlikte ekranlara gelecek olan karşılaşma, geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak.

Canlı İzleme Seçenekleri

TRT Spor canlı yayını (uydu üzerinden)

TRT Spor resmi internet sitesi

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi Ümraniyespor, taraftar desteğiyle sahada avantaj sağlamayı hedefliyor.

HAKEM KADROSU

Hakem: Çağdaş Altay

Yardımcı Hakemler: Sezgin Çınar, Kerem Kalkan

Dördüncü Hakem: Aykut Sergin

PLAY-OFF YARIŞI VE KRİTİK SENARYO

Trendyol 1. Lig’de play-off hattı büyük ölçüde netleşmiş durumda. Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK ve Atko Grup Pendikspor play-off’u garantileyen ekipler arasında yer alıyor.

Son play-off bileti için ise iki takım kıyasıya yarışıyor:

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Özbeyli Bandırmaspor

Her iki takımın da 57 puanı bulunuyor. Bu nedenle Keçiörengücü’nün Ümraniyespor deplasmanında alacağı sonuç, doğrudan play-off kaderini belirleyebilir.

İKİLİ AVERAJ AVANTAJI

Keçiörengücü ile Bandırmaspor arasındaki ikili averaj, puan eşitliği durumunda belirleyici olacak:

İlk maç: 1-1 beraberlik

İkinci maç: Keçiörengücü 3-1 galip

Bu sonuçlara göre Keçiörengücü, puan eşitliği halinde avantajlı konumda bulunuyor.

MAÇ ÖNCESİ BEKLENTİLER

Keçiörengücü, play-off hattına kalabilmek için sahaya mutlak puan hedefiyle çıkacak. Bu nedenle takımın hücum ağırlıklı bir oyun planı benimsemesi bekleniyor.

Ümraniyespor ise sahasında oynayacağı bu karşılaşmada prestij mücadelesi verirken, güçlü bir performans sergileyerek sezonu iyi bir sonuçla tamamlamak isteyecek.

Bu şartlar altında karşılaşmanın tempolu, mücadele gücü yüksek ve bol pozisyonlu geçmesi bekleniyor.

