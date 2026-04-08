Ümraniyespor - Sakaryaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Trendyol 1. Lig’de sezonun en kritik haftalarına girilirken, kümede kalma mücadelesi veren takımların maçları büyük heyecana sahne oluyor. Bu kapsamda futbolseverlerin gündeminde Ümraniyespor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusu yer alıyor. İki takım için de hayati önem taşıyan bu karşılaşma, ligdeki dengeleri doğrudan etkileyebilecek nitelikte.

Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında oynanacak olan Ümraniyespor - Sakaryaspor mücadelesi 8 Nisan 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Spoint Ümraniye Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Mücadelede düdük Fatih Tokail tarafından çalacak.

Futbolseverlerin merak ettiği yayın bilgisine göre, Ümraniyespor - Sakaryaspor maçı TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN ÖNEMİ VE KÜMEDE KALMA MÜCADELESİ

Ümraniyespor’un Durumu

Ümraniyespor, sezon boyunca inişli çıkışlı bir performans sergilese de son haftalarda aldığı puanlarla nefes aldı. 39 puanla ligde kalma yarışında kritik bir noktada bulunan ev sahibi ekip, bu maçı kazanarak matematiksel anlamda rahatlamayı hedefliyor.

Sakaryaspor’un Durumu

Sakaryaspor cephesinde ise durum daha kritik. 33 puanla düşme hattında bulunan konuk ekip, geçtiğimiz hafta İstanbulspor ile berabere kalarak önemli bir fırsatı kaçırdı. Mustafa Dalcı yönetimindeki takım için bu maç adeta bir final niteliği taşıyor.

MAÇ BİLGİLERİ TABLOSU

Detay Bilgi Maç Ümraniyespor - Sakaryaspor Tarih 8 Nisan 2026 Çarşamba Saat 20:00 Stadyum Spoint Ümraniye Stadyumu Hakem Fatih Tokail Yayın Kanalı TRT Tabii Spor 6

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Karşılaşma ligde kalma yarışını doğrudan etkileyecek.

Ümraniyespor galibiyetle rahatlamak istiyor.

Sakaryaspor için puan kaybı büyük risk oluşturuyor.

İki takım da sahaya yüksek motivasyonla çıkacak.

