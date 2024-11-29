Umre ödüllü bilgi yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda adeta ikinci bir eğitim bakanlığı gibi hareket eden Diyanet İşleri Başkanlığı üniversitelere de el attı.

Diyanet’e bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerde ‘umre ödüllü’ bilgi yarışması düzenleme kararı aldı.

YÖK Başkan Vekili Metin Topcuoğlu imzasıyla üniversitelere gönderilen yazıda şu ifadeler kullanıldı:

“Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan yazıda; toplumun yapı taşını oluşturan gençlerin milli ve manevi değerler ekseninde yetişmelerine katkı sağlamak, gençliğin dini ve ahlaki değerlerini diri tutmak amacıyla 12 Nisan 2025 Cumartesi günü üniversite öğrencilerine yönelik ülke genelinde ‘Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması’ düzenleneceği bildirilmektedir. Yarışmanın Üniversiteniz öğrencilerine duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

HARÇ ÖĞRENCİDEN

Diyanet’in sitesinde ise yarışmaya dair şu bilgilere yer verildi: “Gençlik Bilgi Yarışmasında Türkiye genelinde derece elde eden ilk 90 öğrenci Başkanlığımız tarafından umre ile ödüllendirilecek; ayrıca müftülükler dereceye giren diğer öğrencileri imkânları nispetinde ödüllendirilebileceklerdir. Umre ödülüne hak kazanan öğrenciler yurt dışı harcı ve pasaport işlemlerini kendileri yapacaklardır.”