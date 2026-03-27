Umre ödüllü yarışma

Anayasa'nın, “Eğitim devletin görevidir, üçüncü şahıslara devredilemez” hükmüne aykırı uygulamalara bir yenisi daha eklendi. İktidara yakınlığıyla bilinen İlim Yayma Vakfı ile MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü arasında, “Umre Ödüllü Eğitim ve Yarışma” konulu işbirliği yapıldı.

1951 yılında kurulan İlim Yayma Cemiyeti, AKP döneminde gücünü katlayarak artırdı. Kuruluş misyonunu, “Ülkemizin kalkınmasına, milli, ahlaki, dini, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını ve milletini seven bir toplumun yetişmesine katkı sağlayacak eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunmak” olarak belirleyen cemiyet, neredeyse bütün kamu olanaklarından yararlandırıldı. AKP’li yerel yönetimler, büyük oranda yurttaşın vergileri ile oluşturulan bütçelerini cemiyet için seferber etti. Vakfa, eğitim alanında da geniş yetkiler tanındı.

İŞBİRLİĞİ YAPILDI

Vakıf, eğitim alanındaki etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. İlim Yayma Cemiyeti’ne bağlı vakfın, “Hz. Muhammed'in doğumunun bin 500’üncü yılı nedeniyle” düzenlediği ödüllü yarışma için MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile protokol imzalandığı öğrenildi. Vakıf yarışmayı, şu ifadelerle duyurdu:

“Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğumunun bin 500’üncü yılı, manevi mirasımızı geleceğe taşıyacak büyük ve anlamlı bir proje ile karşılanıyor. Genel Müdürlüğümüz, İlim Yayma Cemiyeti ve İlim Yayma Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen, ‘Yapay Zekâ ile Dijital İçerik Geliştirme Projesi’, çocukları dijital dünyanın pasif tüketicileri olmaktan çıkarıp yapay zekâ destekli araçlarla kendi animasyon filmlerini üreten aktif içerik geliştiricilerine dönüştürmeyi hedefliyor.”

PEDAGOJİK ALTYAPI

Yarışmaya, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılabileceği bildirildi. MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, İlim Yayma Cemiyeti ve İlim Yayma Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen projenin dört aşamadan oluştuğu kaydedildi. Bu kapsamda, “Eğitim, üretim, yarışma” ve “Ödül” aşamalarının olduğu vurgulandı. Eğitim aşamasının, “Yapa zeka ile dijital içerik eğitimi” olduğu kayda geçirildi.

Projenin pedagojik altyapısı hazırlanırken, “Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün eğitim yaklaşımıyla tam uyumlu, aklıselim, kalbi selim ve zevki selim ilkelerinin” benimsendiği ifade edildi. Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere, “Manevi değeri yüksek Umre ödülü” verileceği öğrenildi.

KAYGIYLA İZLİYORUZ

Okulların, “İnanç testi merkezi olmadığının” altını çizen Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, projeye yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Eğitim kurumlarının, “Toplumun tüm kesimlerini ortak bir paydada buluşturan, laiklik ilkesi doğrultusunda tarafsızlıkla yönetilmesi gereken kamusal alanlar” olduğunu vurgulayan Kadem Özbay, “Ancak son dönemde, Milli Eğitim Bakanlığı ve il müdürlükleri aracılığıyla okullara gönderilen yazıların, eğitim ortamlarını asli görevinden uzaklaştırarak birer inanç pratiği ölçme sahasına dönüştürdüğünü kaygıyla izlemekteyiz” diye konuştu.

İnanç pratiklerinin, “Kişisel bir tercih ve vicdan meselesi” olduğunu dile getiren Özbay, özetle şunları söyledi:

“Devletin kurumları, bireylerin inanç dünyasını denetleyen veya bu pratikler üzerinden, ‘Yapan-yapmayan’ ayrımı kuran bir mekanizma olamaz. Laiklik ilkesi, tam da bu nedenle devletin tüm inançlara eşit mesafede durmasını ve bireylerin inanç özgürlüğünü güvence altına almasını gerektirir. Okul koridorlarında ve öğretmenler odasında konuşulan ana gündem maddesi bilimsel projeler, eğitim teknolojileri ve öğrenci başarısı olmalıdır.

Eğitimcilerin ve öğrencilerin başarısı, akademik yetkinlik, evrensel insani değerlere bağlılık ve bilimsel üretimle ölçülür. Bir kamu görevlisinin veya öğrencinin inanç dünyasındaki tercihleri, onun eğitim sistemindeki yerini veya başarısını belirleyen bir kriter haline getirilemez. Pedagojik açıdan, bireyin iç dünyasına dair tercihler üzerinden değerlendirilmesi, sağlıklı bir eğitim yaklaşımıyla bağdaşmaz.

Bizler, her türlü inanca ve yaşam tarzına saygıyı eğitimin temel bir parçası olarak görüyoruz. Tam da bu saygı nedeniyle, inancın bir, ‘İdari performans başlığı’ haline getirilmesine itiraz ediyoruz. Eğitim yönetimi, inançları yarıştıran veya denetleyen bir yapı değil, her çocuğun kendi potansiyelini bilimle, akılla ve özgür düşünceyle gerçekleştirebileceği laik ve pedagojik ilkelere dayalı bir ortam sunma yükümlülüğündedir. Eğitim-İş olarak okullarımızı idari baskılardan, ayrıştırıcı dil ve uygulamalardan arındırarak yeniden bilimin, sanatın, laikliğin ve tarafsız kamu hizmetinin kalesi yapmak için kararlılıkla mücadele edeceğiz.”