Umuda sarılmak istiyoruz

Ülkenin dört bir yanında 2024 yılı da direnişle, mücadeleyle geçti. Madenlerden HES’lere, kent yağmasından yeşil alanların gaspına, RES’lerden taş ocaklarına varana dek pek çok alanda direnişler yapan halk, 2025’in de mücadeleyle geçeceğini söyledi. Yeniyılın ilk saatlerini de direniş alanlarında ve çadırlarında karşılayanlar ‘‘Topraklarımıza, ormanlarımıza, mahallelerimize kısacası yaşam alanlarımıza sahip çıkıyoruz, çıkmaya da devam edeceğiz’’ diye konuştu.

BAŞKA YERİMİZ YOK

Yurdun pek çok noktasında 2025’in ilk saatlerini de direniş alanlarında karşılayanlar BirGün’e konuştu. İstanbul Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi’nin uzun yıllardar taş ocakları kuşatılmasına karşı direnenler 2025’te de direnişlerini sürdüreceğini söyledi. Taş ocaklarının evlerinin dibine kadar geldiğini anlatan Nazlı Akdil ‘‘Taş ocakları 40 seneden beri burada var. Son yıllarda alanlarını daha da genişletmeye çalıştılar. Evlerimizin diplerine kadar geldiler. Kanunlar gereği bu kadar yakın alanlarda çalışmaları uygun olmadığından bu kez evlerimizi satın alıp bizleri buradan çıkartmak istiyorlar. Bunlara karşı 1 yıldır direnişteyiz’’ dedi. Her ay pazar günü bir etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Akdil ‘‘2024 direnişle geçti, 2025’e dair yine aynı şekilde direnişimizi sürdüreceğiz. 2028’de ruhsatları bitecek. Bu süreye kadar daha fazla ormanları tahrip etmesinler, ağaçlarımızı kesmesinler diye mücadele ediyoruz. Biz bu köyde doğduk, burada büyüdük. Başka köyümüz yok" diye konuştu.

İstanbul Üsküdar’da Çamlıca Camii’nin dibindeki Kirazlıtepe’de Mahallesi’ndeki ‘‘kentsel dönüşüm” mağduru yurttaşlar da her hafta pazar günü eylemler yapıyor, seslerinin duyurmaya çalışıyor. Evlerinin zamanında bitirilmediğini ve bu durumun mağduriyet yarattığını söyleyen Kirazlıtepe Gönüllüleri, ‘‘Kirazlıtepe’de yıllardır kentsel dönüşüm sürecinin gölgesinde yaşıyoruz. Her ne kadar zorluklarla mücadele etsek de, dayanışma ruhumuzla ayakta kaldık. 2025 yılı için dileğimiz, hakkaniyetli bir çözümün ve huzurlu bir yaşamın kapılarının aralanmasıdır. Yeni yılda, haklarımızın teslim edildiği, adaletin ve eşitliğin sağlandığı bir ortamda yaşamak istiyoruz. Umudumuzu ve kararlılığımızı kaybetmeden daha güçlü bir dayanışmayla hareket edeceğiz’’ açıklamasını yaptı.

UZUNGÖL’Ü BIRAKMAYIZ

Trabzon Uzungöl’de yapılması planlanan HES projesine karşı bir süre nöbet tutan ve mücadele ede Fatoş Yetgin de direnişin umudu yaşattığını söyledi. Yetgin, şunları söyledi: ‘‘Uzungöl dünya çapında marka yani, turizmde markalaşmış bir yer. Buraya göz dikmişlerdi. Uzungöl’e yapılmak istenen HES büyük tahribata yol açacaktı, direndik. 1,5 ay nöbetteydik. Sonuç alana kadar alanı bırakmadık. Kararlıydık ve kararımızdan asla vazgeçmedik. ‘Birlikte ve kararlı olursak kazanırız’ dedik ve kazandık. Elimizden geldiğince bunlarla mücadele edeceğiz. Uzungöl’de yaktığımız ateş yalnızca etrafındakileri değil, bir halkın umudunu ve kararlılığını da ısıtı. Demokratik bir hak arayışının sessiz ama güçlü sesiydi.”

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2025’E DİRENİŞ ALANINDA GİRDİLER

İstanbul Acıbadem’de, E-5 metro hattının yanındaki yeşil alanlardan birinin üzerine eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ait Medipol Hastanesi’ne otopark yapmak için 302 gündür direnen halk yeni yılın ilk saatlerini de bu alanda karşıladı. Mumlar yakan Acıbadem sakinleri, ‘‘Karanlığa ışık ol’’ diyerek yaşam alanları için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Yurttaşlar ‘‘Mahalle parkıma dokunma’’, ‘‘2025 hırsızlıkla mücadele yılı’’ yazılı döviz ve pankartları açarak "Ver elini Medipol’ü aşalım, dayanışalım" diyerek şarkı söyledi. Acıbadem Sakinleri Dayanışması’ndan Aslı Kahraman Eren, 2024 senesinin çok zorlu geçtiğini belirterek "Sadece Acıbadem’le ilgili değil ülkenin birçok yerinde mücadele alanları var. Acıbadem’de çok büyük bir kent suçu işleniyor. Biz bu kent suçuna dikkat çekmek istiyoruz’’ dedi.

Eren, şöyle devam etti: ‘‘Türkiye’nin her yerinde doğaya karşı büyük rant projeleri var. Ekokırımı suçu işleniyor. Acıbadem’de beton yığınlarının arasında kalmış 50 tane ağaç çok kıymetli. Bunun için direniyoruz ve umuda sarılmak istiyoruz. 4 yıldır da İkizdere’de direniyoruz. Orada Cengiz Holding’in bir taş ocağı projesi var. Koca bir ekosistem talan oldu. 5 milyona yakın ağaç kesildi. ‘Karıncalar Karadeniz’ diye bir platform kurduk. Yapılanlara karşı her zaman direniş alanlarına ses vermeye devam edeceğiz.’’

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ÇADIRDA YENİ YILA ‘MERHABA’ DEDİLER

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding’in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’nın kömür sahasını genişletmek için başlayan ağaç kesimine karşı başlayan direniş 3. yılını geride bırakırken, köylüler ve yaşam savunucuları bu yıl da yeni yılı direniş çadırında karşıladı. "Limak Akbelen’den defol" sloganları atan yurttaşlar, alkışlar eşliğinde şirketi protesto etti. İkizköy Muhtarı Nejla Işık, ‘‘2021 yılında başlayan bir nöbet, dördüncü yılbaşı. 2025 yılı, umuyoruz Akbelen’in, İkizköy’ün, yok edilmek istenen 40’a yakın köyümüzün, Limak ve İçtaş Şirketi’nin madenlerinden kurtulduğu, kurtulacağı, doğamızın, havamızın, yaşamaya devam edeceği bir yıl olur. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu şirketlere direnmeye, mücadele etmeye biz de sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.

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ÇAMLARIN ALTINDAYIZ

Cengiz Holding’in Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Hacıbekirler köyünde hayata geçirmek istediği Halilağa Bakır Madeni projesine karşı yurttaşların ve doğa savunucularının direnişi de 63 gününü geride bıraktı.

Direnişin ilk günlerinden bu yana bölgede olan Kazdağları Ekoloji Platformu Koordinasyon üyesi Füsun Kayra, 63 günde 5 bin 200 dönümlük ormanlık alanda 1 milyondan fazla ağacın kesildiğini belirterek, özetle şunları anlattı: "Şu an alanda en az 100 tane farklı alanda çalışan kesimci var. Direniş sürüyor. Hacıbekirler köyünde konteyner kurduk ve ülkenin dört bir yanından gelen aktivistleri orada ağırlıyoruz. Danıştay’dan çıkacak kararı bekliyoruz. Karar sonrası yeni eylem ve metotlar aramak gerekebilir. Eğer karar bizden yana çıkarsa çalışmaların durması için hummalı bir mücadele başlayacak. Eğer karar aleyhimize çıkarsa büyük protesto eylemleri toplanmalar olacak. 4 koldan elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Türkiye genelindeki Cengiz’in işlettiği madenlere, ocaklara, inşaatlara karşı mücadele edenlerle temastayız. Cengiz Holding’e karşı güç birliği yapma niyetimiz var. Çalışmalar sürüyor. Yüzbinlerce çamımız, meşemiz devrilmiş duruma. Hacıbekirler ve Muratların orta yerinde bu ağaçlar toprağın üzerinde yatıyor. Bu bizim için yılbaşının sevincini engelliyor. Biz 2024’te o çamların dibindeydik 2025’te de orada olmaya devam edeceğiz. Biz 2024’te, o devrilen çamların arasında kalacağız. 2025’te de bölgenin maden olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız."