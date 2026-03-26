Umudu kesenler işsizliği düşürdü

Emek Servisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan işgücü istatistikleri, 2025 yılına ilişkin işsizlik ve istihdam verileri oldukça ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. TÜİK'e göre aynı anda işsizlik oranı, işgücüne katılım ve istihdamda düşüş görüldü. TÜİK tarafından yayımlanan Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 2025 yılında işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,4 puan azalarak yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşti. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 147 bin kişi azalarak 2 milyon 966 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM AZALDI

2025 yılında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki yıla göre 54 bin kişi azalarak 32 milyon 566 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı ise 0,5 puan düşüşle yüzde 49,0 olarak kaydedildi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,4, kadınlarda yüzde 32,1 oldu.

İşgücü büyüklüğü aynı dönemde 200 bin kişi azalarak 35 milyon 533 bin kişi olarak kaydedildi. İşgücüne katılma oranı ise 0,7 puanlık azalışla yüzde 53,5 seviyesine indi. Katılım oranı erkeklerde yüzde 71,3, kadınlarda yüzde 36,2 olarak kayıtlara geçti.

GERÇEK İŞSİZLİK YÜZDE 30

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılında bir önceki yıla göre 3 puan artarak yüzde 29,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ile işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,6, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 19,9 olarak hesaplandı. TÜİK'in 2025’te işsizlik oranı yüzde 8,7’den yüzde 8,3’e düşürmüş olması çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü 2025 yılında çalışma yaşamına 469 bin katılım olurken işgücü 200 bin daralmış olması bu rakamı daha ilk anda çürütüyor. İşsizlik oranın düşüşündeki etken belli. Bir yıl içinde tam 669 bin kişi çalışmaktan vazgeçmiş. İş bulmaktan umudunu kesmiş. TÜİK'in hazırladığı diğer verilere bakınca durumun vahameti net görülüyor. Rapora göre 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2025 yılında bir önceki yıla göre 1 puan azalarak yüzde 15,3 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 11,7, genç kadınlarda ise yüzde 22,1 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin yüzde 14,0’ı tarım, yüzde 20,2’si sanayi, yüzde 6,8’i inşaat, yüzde 59,0’ı ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yıla göre hizmet sektörünün payı 1,1 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan artarken; tarım sektörünün payı 0,8 puan, sanayi sektörünün payı ise 0,5 puan azaldı.

2025 yılında tarım sektöründe 4 milyon 560 bin kişi, sanayi sektöründe 6 milyon 578 bin kişi, inşaat sektöründe 2 milyon 224 bin kişi ve hizmet sektöründe 19 milyon 204 bin kişi istihdam edildi. Yıllık bazda tarımda 267 bin, sanayide 168 bin kişilik azalış görülürken; inşaatta 62 bin, hizmet sektöründe ise 318 bin kişilik artış kaydedildi.

İLLERDE SON DURUM