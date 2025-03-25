Umudumuz yüksek, cesaretimiz sonsuz

Haber Merkezi

Cezaevine gönderilen İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından kamuoyuna bir açıklama daha yaptı.

“Yaşanan ve yaşatılan bütün sefillikler, yargıda hepimizin başını öne eğdiren itibarsız kararlar, ekonomimizin düştüğü durum ve uluslararası itibarımızın yerle bir olmasına rağmen demokrasi devrimi gerçekleşti ve 23 Mart’ta CHP’li yol arkadaşlarım ile tüm vatandaşlarımızın oylarıyla Cumhurbaşkanı adayı halk tarafından seçildi” diyen İmamoğlu, “Bu muhteşem bir durumdur. Umut çok büyüktür. Bir avuç kötü insanı perişan etmiştir. Korkuları artmıştır. Korkacaklar, korksunlar. Çünkü biz milletimizle birlikte; Türkiye ittifakını temsil ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin asil değerlerini, demokrasiyi temsil ediyoruz. Geleceği, adaleti, hukukun üstünlüğünü, eşitliği, birliği, beraberliği temsil ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Birlikte başaracağız” vurgusu yapan İmamoğlu gençlere de şöyle seslendi: “Akşam 20.30’da sizi Saraçhane’de ve tüm meydanlarda izlemeye devam edeceğim. Sevgili Gençler; Çatışmalardan uzak durun. Benim çok sevdiğim güvenlik güçlerimiz, polislerimiz, halkımıza iyi davranın. Bu akşam hepinizi güler yüzle göreyim. Millet büyüktür.”

İmamoğlu’nu ziyaret eden CHP Milletvekili Seyit Torun da İmamoğlu’nun notunu paylaştı. İmamoğlu notta, “Umudumuz yüksek, cesaretimiz sonsuz, başaracağız” dedi.