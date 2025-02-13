Umut Akdoğan Kimdir? CHP Milletvekili Umut Akdoğan’ın kariyeri ve siyasi hayatı

Umut Akdoğan kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Umut Akdoğan’ın kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Umut Akdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Umut Akdoğan’ın kariyeri ve siyasi hayatı!

UMUT AKDOĞAN KİMDİR?

1986 yılında Ankara Yenimahalle’de doğan Umut Akdoğan, eğitim hayatına Yenimahalle Atatürk İlköğretim Okulu ve Yenimahalle Yahya Kemal Lisesi’nde başladı. Lisans eğitimini Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. “Genç Umutlar” adıyla televizyon programı hazırlayan ve sunan Umut Akdoğan 28. Dönem CHP Ankara Milletvekilidir. Umut Akdoğan, evli ve iki çocuk babasıdır.

UMUT AKDOĞAN’IN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

Umut Akdoğan’ın kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde: