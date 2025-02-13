Umut Akdoğan Kimdir? CHP Milletvekili Umut Akdoğan’ın kariyeri ve siyasi hayatı
Umut Akdoğan kimdir sorusu CHP Milletvekili Umut Akdoğan’ın kariyeri ve siyasi hayatı hakkında bilgi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte, CHP 28. Dönem Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Umut Akdoğan’ın kariyeri ve siyasi hayatı!
Umut Akdoğan kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Umut Akdoğan’ın kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Umut Akdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Umut Akdoğan’ın kariyeri ve siyasi hayatı!
UMUT AKDOĞAN KİMDİR?
1986 yılında Ankara Yenimahalle’de doğan Umut Akdoğan, eğitim hayatına Yenimahalle Atatürk İlköğretim Okulu ve Yenimahalle Yahya Kemal Lisesi’nde başladı. Lisans eğitimini Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. “Genç Umutlar” adıyla televizyon programı hazırlayan ve sunan Umut Akdoğan 28. Dönem CHP Ankara Milletvekilidir. Umut Akdoğan, evli ve iki çocuk babasıdır.
UMUT AKDOĞAN’IN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI
Umut Akdoğan’ın kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde:
- CHP Gençlik Kolları’nda MYK üyeliği, Genel Saymanlık, Genel Sekreterlik ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.
- Kendi hukuk ofisini kurarak avukatlık yaptı.
- 2011 yılında CHP Tüzük Komisyonu’nda görev aldı.
- 2012 yılında, 26 yaşında Parti Meclisi Üyesi oldu.
- 2018 genel seçimlerinde Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayı olarak yarıştı ancak kazanamadı.
- 2020’de yapılan 37. Olağan Kurultay’da yeniden Parti Meclisi Üyesi seçildi.
- 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde CHP’den Ankara 3. Bölge Milletvekili seçildi.
- TBMM Anayasa Komisyonu Üyeliğine seçildi.