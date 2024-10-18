Umut Akyürek, kızının madde bağımlısı olduğunu açıkladı, yardım istedi: Ya ölecek ya öldürecek

Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek, madde bağımlısı olduğunu anlattığı 19 yaşındaki kızı için yardım çağrısında bulundu.

Kızı reşit olduğu için hastaneye yatıramadıklarını, konuya ilişkin mahkeme sürecini beklediklerini aktaran Akyürek, "Ya ölecek ya öldürecek ya bize zarar verecek. Babasına daha önce iki kez bıçakla saldırıda bulundu. Beni defalarca darp etti. Çünkü bilincini kaybediyor" dedi.

"KORKUNÇ BOYUTLARA VARDI"

Akyürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kızım madde kullanıyor. Hem de çok bilinçsizce. Tabii ki bilinçlisi olmaz ama adeta ölümüne... Çok kontrolsüzce, psikolojik rahatsızlığından da dolayı kendini frenleyemediği için korkunç boyutlara vardı iş. Ben şu anda kendimi odaya kilitledim. İki gündür yoktu, yine çok büyük bir kriz yaşıyor. Polis çağırmak zorunda kaldık. Daha önce defalarca çağırdık. Ne oluyor sonucunda? Hiçbir şey olmuyor. Polisler geliyorlar dil döküyorlar, en fazla götürüp nezarette ifade alınıyor falan filan. Bir çözüm olamıyor.

Biliyorsunuz kamuoyunu günlerdir meşgul eden üst üste yaşadığımız olaylar var. Madde kullanan gençlerin maalesef karıştığı suçlar var. Gencecik bir polisimiz şehit oldu. İki genç kızımız katledildi. Hepsinin kökeninde de bu illet var. Çünkü bu çocuklar bakın aileleri tarafından şikayet edilmişlerdi defalarca. Yirmi küsur suçları var ama hiçbir şey yapılmıyor. Bu insanlar serseri mayın gibi artık kime denk gelirse ortalıkta özgürce geziyorlar. Benim çocuğum da bu durumda. Ben bir sanatçı olduğum halde gücüm yetmiyor. Reşit olduğu için kendi rızası olmadan hastaneye yatıramıyorum. Bir mahkeme sürecimiz var aylardır bekliyoruz babasıyla. Çünkü korkuyoruz başına bir şey gelecek diye. Ya ölecek ya öldürecek ya bize zarar verecek. Babasına daha önce iki kez bıçakla saldırıda bulundu. Beni defalarca darp etti. Çünkü bilincini kaybediyor."

"TEDAVİ EDİLEBİLECEK BİR REHABİLİTE MERKEZLERİ YOK"

Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul'da şunları söyledi:

"Kızım dünyanın en tatlı çocuklarından biri ama maalesef madde kullanınca başka biri oluyor. Melek Bal gibi gençlerimizin defalarca suç işleyerek birilerini katletmesine iş varınca ‘Bir şey yapmamız gerekiyor’ dedik. Eleştiri alacağımızı biliyoruz ama biz bu yaşananları artık duyurmak ve çözüm istiyoruz. Tedavi edilebilecek bir rehabilite merkezleri yok. Bu çocuklar yakalanıp serbest kalıyorlar sonra. O maddeyi içince her şeyi yapıyorlar. Canice katliam diyoruz ya o maddeyi içince her şeyi yapabilirler."