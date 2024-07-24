Umut Bulut futbolu bıraktı

Kariyerinde Galatasaray, MKE Ankaragücü, Trabzonspor ve Kayserispor gibi takımlarda forma giyen ve son olarak Sarıyer'de oynayan Umut Bulut aktif futbol kariyerini noktaladı.

Spor 24.07.2024 14:01 Giriş: 24.07.2024 14:01

Güncelleme: 24.07.2024 14:03 Kaynak: İHA

A- A A+

Fotoğraf: AA