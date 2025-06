Umut Can Demir’e Siegfried Gschwilm Ödülü

Oktay EVSEN

Bu yılki Siegfried Gschwilm Yarışması ödülü Prof. Evgenia Rubinova'nın sınıfından Umut Can Demir'e gitti. Ödül kazananların konseri 8 Temmuz 2025'te saat 19:00'da Leopold Mozart College Konser Salonu'nda gerçekleşecek.

Chopin (Scherzo No. 4, Piyano Konçertosu No. 1'in Allegro maestoso'su), Bach (İngiliz Süiti No. 3) ve Saygun'u (Aksak Ritimleri Üzerine Etütler - No. 1) çalacak.

1996 İstanbul'da doğumlu olan Umut Can Demir, 17 yaşında profesyonel olarak piyano çalmaya başladı. Halen Augsburg Üniversitesi Leopold Mozart Müzik Koleji'nde Prof. Evgenia Rubinova ile yüksek lisans eğitimini sürdürüyor.