'Umut Davası' 14 Temmuz'a ertelendi

Kamuoyunda "Umut Davası" olarak bilinen Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok cinayetlerine ilişkin davanın firari sanıklarından Oğuz Demir'in yargılanmasına devam edildi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu ve müşteki avukatı katıldı.

Duruşmayı, aralarında CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın da bulunduğu heyet takip etti.

Mahkeme Başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra, müşteki avukatına söz verdi.

Müşteki avukatı, sanık Oğuz Demir adına kayıtlı olan "06 APJ 03" plakalı aracın durumunun araştırılmasını, sanık ve yakınlarının Avustralya'ya kaçtığı yönünde şüpheleri olduğunu, konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığına, Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) bilgi ve belgelerin mahkemeye gönderilmesine ilişkin yazı yazılmasını talep etti.

Avukat beyanının ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, hakkında yakalama kararı olan sanık Oğuz Demir'in yakalanmasının beklenilmesine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Emniyet Genel Müdürlüğüne sanığa ait olduğu belirtilen "06 APJ 03" plakalı aracın emniyet kayıtlarında olup olmadığının sorulmasına hükmetti.

Mahkeme, MİT ve Dışişleri Bakanlığı'na müzekkere yazılarak, sanık ve ailesinin nerede ikamet ettiğinin sorulmasına ve hakkında yakalama kararı olan sanık Oğuz Demir'in yakalanmasının beklenilmesine hükmetti.

Duruşma, 14 Temmuz'a ertelendi.

"BİRİLERİ O TUĞLAYI ÇEKMEK İSTEMİYORLAR MI?"

Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Uğur Mumcu'nun katledilişinin üzerinden 33 yıl geçtiğini hatırlatarak, "33 yıl boyunca hâlâ tam olarak aydınlatılamamış bir dava ile karşı karşıyayız" dedi.

Sanık Oğuz Demir'in, kırmızı bültenle arandığına ancak bugüne kadar yakalanamadığına dikkati çeken Günaydın, "Birileri o tuğlayı çekmek istemiyorlar mı? Mahkemenin yazdığı müzekkere ile bu işin 33 yıl boyunca geldiği noktalar açıktır. Burada bir siyasi irade eksiği olduğunu görüyoruz" dedi.

Günaydın, Uğur Mumcu'nun Türkiye'de bütün olayları üzerine giden cesur bir aydın olduğunu ifade ederek, "Eninde sonunda bütün faillerini mutlaka ortaya çıkaracağız. Mutlaka, o tuğlayı oradan çekeceğiz. Duvar kimin başına yıkılması gerekiyorsa onun başına yıkılsın, yeter ki Türkiye aydınlansın" ifadelerini kullandı.

Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu da "Türkiye, maalesef faili meçhul cinayetlerine yenilerini ekledi ve yenileri eklenmesin diye bu adalet arayışımız hep beraber sürüyor. Bundan sonra da sürmeye devam edecek. O tuğlalar çekilecek, o duvarlar yıkılacak" dedi.