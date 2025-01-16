'Umut Davası'nda yeni gelişme: Mehmet Ağar tanık olarak dinlenecek

Gazeteci Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok'un cinayetlerinin ele alındığı Umut Davası'nın duruşması, bugün Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mumcu ailesi, 24 Mayıs 2024’te dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın tanık olarak dinlenilmesi için mahkemeye talepte bulunmuştu.

Mahkeme, dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın bir sonraki celsede tanık olarak dinlenilmesine karar verdi.

Öte yandan sanık Oğuz Demir'in ve ailesinin Türkiye'de yaşayıp yaşamadığına ilişkin fiili araştırma yapılması için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına karar verildi.