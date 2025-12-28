Umut Gültepe’de büyüdü

SOL Genç, “Umut bir çocuğun gülüşünde” diyerek başlattığı ve Bahadır Grammeşin’in anısını yaşatmayı amaçlayan dayanışma çalışmasının 10’uncusunu hayata geçirdi.

İstanbul Kadıköy’de 10 yıl önce kadına yönelik tacizi engellemeye çalışırken çeteler tarafından öldürülen Bahadır Grammeşin adına hazırlanan armağanlar, bu yıl da İzmir’in Gültepe semtinde çocuklara ulaştırıldı. Sokak sokak, ev ev gezilerek dağıtılan hediye paketleri, çocukların yeni yılda da yüzlerini güldürdü.

SOL Genç tarafından yapılan açıklamada, çalışmanın yalnızca bir hediye dağıtımı olmadığı; paylaşmayı, yan yana durmayı ve mahalleyle kurulan bağı önceleyen bir dayanışma faaliyeti olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Grammeşin, çocukları hayatın öznesi olarak gören bir öğretmendi. Biz de on yıldır bu anlayışla Gültepe’deyiz” denildi.

Açıklamada ayrıca, çocukların yaşam koşullarının giderek zorlaştığına dikkat çekilerek, mahallelerle kurulan bağın ve bu buluşmaların sürekliliğinin önemine dikkat çekildi.