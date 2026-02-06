"Umut hakkı" Demirtaş ve Kavala için de geçerli olacak mı?

Murat Yetkin’in aktardığı kulis bilgisine göre, TBMM’nin “umut hakkı”na ilişkin olası bir düzenlemesi, sadece Öcalan’la sınırlı kalmayacak ve hukuki statüleri benzer olan isimleri de kapsayacak. Bu kapsamda “Eğer Kavala ve Demirtaş’ın kesinleşmiş müebbet cezası veya ağırlaştırılmış müebbet cezası olursa” uygulamadan bu iki isim de yararlanacak.

Yetkin’in yazısında, “ilgili kişilerden edinilen bilgiye göre” ifadesiyle aktardığı değerlendirme şöyle özetleniyor:

Eğer böyle bir düzenleme olursa kesinleşmiş müebbet ağır hapis ve ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası olan herkes örgütlü suçlarda 36 yıl örgüt dışında işlenen suçlarda 30 yıl ceza çektikten sonra bu imkândan yararlanabilir.”

Haberde, aynı çerçevede, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’ya ilişkin değerlendirmede cezalarının mevcut durumu hatırlatılarak şu ifadeler yer aldı: