Umut kaçınılmaz gelecektir*

Üniversite öğrencilerinin Görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun aralarında olduğu çok sayıda siyasi ve iş insanının gözaltına alınmasıyla başlattığı eylemler, dün de devam etti. İki gündür dersleri boykot eden ve amfileri boş bırakan öğrenciler birçok üniversitede derslerin ve sınavların iptal olmasını sağladı. Dünkü boykota başta Eğitim Sen üyeleri olmak üzere akademisyenler de ders işlemeyerek destek verdi.

İstanbul’da Yıldız Teknik, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi gibi kamu üniversitelerinin yanı sıra Bahçeşehir, Maltepe, Yeditepe, Bilgi Üniversitesi gibi vakıf üniversitelerinde de öğrenciler dersleri boykot etti. Öğrenciler önce kendi kampüslerinde buluştu. Forumlar, toplantılar düzenledi. Ardından binlerce üniversite öğrencisi İstanbul Üniversiteler Koordinasyonu’nun çağrısıyla saat 17.00’de Maçka Parkı’nda bir araya geldi.

Öğrenciler ardından Şişli’ye yürüdü. Zaman zaman polisin engelleme çabasına rağmen yürüyen öğrencilerin sayısı 20 bine yaklaştı. Yürüyüş sırasında çevrede bulunan yurttaşlar da gençlere destek verdi. Öğrenciler sık sık ‘Hükümet istifa’, ‘Hak hukuk adalet’ sloganları attı.

İzmir’de ise Ege Üniversitesi öğrencileri forum düzenledi. Yoğun katılımıyla dikkat çeken forum öncesi kampüs içerisinde yürüyüş gerçekleştirildi. Ekonomi Üniversitesi öğrencileri, akademik boykota devam ettiklerini duyurdu. Kampüs içinde yürüyüş gerçekleştiren öğrencilere, akademisyenler de destek verdi. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde de günlerdir süren direniş devam etti.

Ankara’da ise Bilkent Üniversitesi öğrencileri boykotun ilk gününde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİBSF) Dekanı tarafından sözlü olarak okuldan atılmakla tehdit edildiler. Baskı ve engellemelere rağmen bugün boykotu devam ettiren öğrenciler, sabah 81. yurt çimlerinde bir araya gelerek “genel boykot, genel direniş” sloganlarıyla Doğu Kampüsüne yürüyüş düzenlediler.

Hacettepe Üniversitesi’nde yüzlerce öğrenci boykottaydı. Tıp Fakültesi öğrencilerinin yürüyüşü sırasında hastanede bulunan hastaları öğrencilere alkışlarıyla destek verdi.

Ankara Üniversitesi İletişim, Siyasal Bilgiler, Hukuk ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinde ders boykotları devam etti. Cebeci kampüsünde öğrencilere yine faşistler tarafından saldırı düzenlendi.

ANADOLU’DA DA KATILIM YOĞUN OLDU

Çukurova Üniversitesi öğrencileri dün gerçekleştirmiş oldukları forumlarının ardından bugün boykota dahil oldular. R1 alanından Karadeniz Kafe civarına yürüyen öğrenciler ülkedeki ve üniversitelerindeki antidemokratik uygulamalara, atanmış rektörlere karşı eşit, özgür, demokratik bir ülke ve üniversite için boykot çağrısı yaptı.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencileri bugün itibarıyla boykota başladılar.

Kampüslerinde toplanan öğrenciler yaptıkları açıklamada eylemlere katılması nedeniyle bu sabah gözaltına alınan sıra arkadaşları Berivan Özkara’nın yanında olduklarını dile getirdi. Açıklamada, “İçinde bulunduğumuz süreç, yalnızca akademik bir dönem değildir. Bizlerin toplumsal bir bilinç kazanma ve haklarımızı savunma mücadelesinin bir parçasıdır. Özgür düşüncenin filizlenebileceği bir akademik ortam istiyoruz. Kampüs barikatları değil, bilim üretmek isteyen özgür öğrenciler görmek istiyoruz” denildi.

KAMPÜSTE GÖZALTI

Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü girişinde öğrenciler bir araya geldi. Kampüse girmek isteyen öğrencilere üniversite yönetimi izin vermedi. Bölgede önlem alan polis ekipleri, gruba engel oldu. Polis ekipleri, TOMA ile SAÜ Esentepe Kampüsü girişindeki kalabalığa müdahale ederek 15 kişiyi gözaltına aldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde ise boykot sürdü. Eğitim Sen üyesi akademisyenler tarafından derslerin birçoğunda öğrenci sayısının oldukça düşük olduğu belirtildi.

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EĞİTİM SEN’E SORUŞTURMA

Üyeleri dün iş bırakan Eğitim Sen’e İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Eğitim Sen’den yapılan açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın öğrencilerin boykot eylemine destek kararları nedeniyle sendika yönetimlerine yönelik açtığı soruşturmanın hukuki dayanaktan yoksun olduğuna işaret edildi. Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sendikalarını ve sendikal faaliyetlerini hedef aldığı, ‘suç işlemeye alenen tahrik etme’ gerekçesiyle açmış olduğu soruşturmanın hukuki dayanaktan yoksun olduğuna vurgu yapılarak “Bu soruşturma gerçekleri çarpıtan ve sendikamızı hedef gösteren bir tutumdur ve kabul edilemez. Üniversiteler başta olmak üzere, eğitimin tüm kademelerinden eğitim emekçilerinin dayanışması ile yaşanan baskı sürecini aşacağız” ifadelerine yer verildi.

Turgut Uyar’ın Umuttur isimli şiirinden bir dize*