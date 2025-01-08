Umut oldular, yol gösterdiler

Ebru ÇELİK

Aylardır hem fabrika önünde hem de İstanbul'un dört bir yanında mücadele eden Polonez işçileri, dün kutlama yaptı. Direnişçi işçilerinin kutlama merkezi yine İstanbul Çatalca'da bulunan Polonez fabrikasının önü oldu.

İşçilerin zafer kutlamasına birçok sol, sosyalist parti, sivil toplum kuruluşları ve yurttaşlar katıldı. İşçiler, horonlarla, türkülerle, halaylarla direnişte omuz omuza verdikleri arkadaşlarıyla vedalaştı.

Direniş kutlamasında konuşan Tekgıda-İş Teşkilatlanma Sekreteri Kemal Köse, "Biz 6 aydır mücadele ediyoruz. Bu direnişi kazanmamızın en büyük sebebi, kadın işçilerimizin mücadelesi oldu. İsterdik ki işçilerimizden işe geri girmek isteyenlerin iadesi yapılsın ama işveren istediği işçiyi geri çağıracak" dedi.

Köse, tek kazanamadıkları tek hakkın işçilerin işe kendi insiyatifleriyle giremeyişleri olduğu fakat İşkur aracılığıyla, Polonez işçilerine iş önceliği verileceğini ve işe girmek isteyen herkesin yeniden iş sahibi olacağını açıkladı.

BU PASTADAN PAYIMIZI ALDIK

Kadın işçiler, kutlama pastasını keserken "6 ay boyunca direnişte çok zorlandık ve pes etmedik. Şimdi bu pastadan payımızı almak hakkımız" dediler.

Kadın işçilerden Suzan Onay, "Kazandığımız için çok mutluyum. Benim tek amacım onur mücadelemi kazanmaktı, işe geri girmek değil. Ben onurumu kazandım. Şu an sevinçliyiz, kutluyoruz başarımızı ancak bir yanımız çok buruk. 6 aydır mücadele ettiğimiz, beraber yatıp kalktığımız, beraber yiyip içtiğimiz işçi yoldaşlarımla ayrılacağız. Çok değerli, çok eğlenceli vakitler geçirdik. Kötü günlerimizin hepsi bir anı olarak kaldı ama iyi geçirdiğimiz günler bir ömür boyu benimle yaşayacak. Bu yaşadığım gurur bana bir ömür yetecek" ifadeleriyle arkadaşlarından ayrılmanın hüznünü anlattı.

20 yıldır Polonez fabrikasında vardiya amirliği yapan, işçilerin "en büyük dayanağımız, yol gösterenimiz" dediği Engin Gürbüz, " Yıllarca çalışıp emek verdiğim fabrikada bir direniş tarihi yazdık. Bizim bundan başka bir beklentimiz yoktu aslında. Aklanalım ve bize güvenenleri, bizimle beraber mücadele edenleri haksız çıkarmayalım istedik. Biz bu zafere yalnız değil tüm emekçi sınıfı dostlarımızla ulaştık. Bundan sonraki süreçte de biz bir örnek olalım ve hakkını yedirmek isteyen herkesin ilk aklına biz gelelim istiyorum. Örgütlenmek herkesin hakkı" ifadelerini kullandı.