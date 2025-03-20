Umut-Sen Sözcüsü Burcu Arıkan gözaltına alındı
Umut-Sen, Burcu Arıkan'ın Ankara'da gözaltına alındığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Umut-Sen sözcülerinden Burcu Arıkan, Ankara'da gözaltına alındı.
Gözaltı bilgisini Umut-Sen sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.
Umut-Sen'in paylaşımında "Sözcülerimizden Burcu Arıkan, Ankara Güvenlik Şube tarafından gözaltına alınmıştır. Yurttaşlık hakkımızın gasp edilmesine ve holdingci düzenin sömürü ağlarına karşı mücadele etmeye, sokağa demeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
Sözcülerimizden Burcu Arıkan, Ankara Güvenlik Şube tarafından gözaltına alınmıştır.— UMUT-SEN (@Umut_Sendikasi) March 20, 2025
Yurttaşlık hakkımızın gasp edilmesine ve holdingci düzenin sömürü ağlarına karşı mücadele etmeye, #sokağa demeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/kWdd6AnD3i
Arıkan'ın gözaltı gerekçesine ilişkin detaya dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.