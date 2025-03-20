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Umut-Sen Sözcüsü Burcu Arıkan gözaltına alındı

Umut-Sen, Burcu Arıkan'ın Ankara'da gözaltına alındığını duyurdu.

Güncel
  • 20.03.2025 15:23
  • Giriş: 20.03.2025 15:23
  • Güncelleme: 20.03.2025 15:29
Kaynak: Haber Merkezi
Umut-Sen Sözcüsü Burcu Arıkan gözaltına alındı
Fotoğraf: Umut-Sen (X)

Umut-Sen sözcülerinden Burcu Arıkan, Ankara'da gözaltına alındı.

Gözaltı bilgisini Umut-Sen sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Umut-Sen'in paylaşımında "Sözcülerimizden Burcu Arıkan, Ankara Güvenlik Şube tarafından gözaltına alınmıştır. Yurttaşlık hakkımızın gasp edilmesine ve holdingci düzenin sömürü ağlarına karşı mücadele etmeye, sokağa demeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Arıkan'ın gözaltı gerekçesine ilişkin detaya dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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