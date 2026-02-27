Umut taşıyan heykeller

Emrah KOLUKISA

Çocukluk neşe demek; oyun, isyan demek, heyecan demek. Ama en çok da umut demek çocukluk. En saf, en masum haliyle umut etmek demek. Heykeltıraş Ayla Turan şu sözleriyle karşılıyor onun umutta ortaklaşan “çocuklarını” görmeye gelenleri: “Hüznü yerde yaşayanlar, umudu gökte arar / Ve umut kokardı çocuklar / Gözleri mavi bakar.”

İş Bankası Kibele Sanat Galerisi’nde açılan Ayla Turan'ın sergisi sanatçının ilk dönem işlerinden bu yana ürettiği, yaklaşık 30 yılın dökümünü ziyaretçilerle buluşturuyor. Onun bugün çok tanınan “Çocuk” figürlerinin sembolik bir başlangıcı olarak algınabilecek cenin formundaki heykeli de var sergide, zorlu bir uğraş sonrası galeriye sığdırılabilmiş devasa bronz heykeli “Özgür Süvari” de. 56 parça heykelin yer aldığı serginin çok büyük bir kısmını elbette çocuk figürleri oluşturuyor; kimisi galerinin hemen girişindeki geniş alana ancak sığabilecek denli büyük, kimisi de neredeyse elinize alabileceğiniz denli küçük…

Serginin kürasyonunu üstlenen Marcus Graf sanatçının heykel dilinin merkezine yerleşen çocuk imgesini şöyle yorumluyor: “Zaman içinde büyüyen, değişen, yeni anlamlar kazanan bu figürler, hem kişisel belleğin hem de toplumsal eleştirinin taşıyıcılarına dönüşmüştür. Sanatçı için bu figürler, çocukluğunun “donmuş fotoğrafları”dır; merakın, kırılganlığın ve hayal gücünün şekil bulduğu anlar… Sanatçıya göre, onların duygusal evrenselliği, her coğrafyada yankı bulur: Bir çocuğun neşesi ya da hüznü; Türkiye’de de Japonya’da da, Güney Afrika’da da aynı samimiyetle hissedilir.”

GEZİ DİRENİŞİ’NDEN ÇAĞRI

“Umut” Ayla Turan’ın ilkini Gezi Direnişi zamanında yaptığı, farklı dönemlerde, farklı malzemelerle yeniden ürettiği ve neredeyse onun kişisel çağrısına dönüşmüş heykelinin adı. Düşünün ki eserin paslanmaz çelikten yapılmış (160x210x190 boyutlarında) bir versiyonu Bodrum’daki Sualtı Parkı’nda bekliyor ziyaretçilerini. Bu çağrıyı defalarca yinelemesinin ve mümkün olduğunca yaygınlaştırmaya çalışmasının boşuna olmadığını ve sergide yer alan mini belgeselde de söylediği şu sözlerinin açıklayıcı olduğunu düşünüyorum: “Umut heykeli ilk Gezi Direnişi döneminde çıktı. Benim o yaratı sürecinde ilham aldığım şey hepimizin umutlandığı bir dönemdi. Bence iyi oldu, çünkü tarihe not düşmek adına herkese iş düşüyor. Bir müzisyen notalarıyla düşüyor bu notu, bir yazar kitap yazıyor, şiir yazıyor, ben de heykel yaparak böyle bir dönemi anlatıyorum aslında. Aynı heykelim Almanya’da, Amerika’da var, Fas’ta yaptım… Şimdi Mersin’de var, İstanbul’da başka bir malzemeden yaptım, metal yapmıştım. Her yere umut olarak kayıtlara geçsin istiyorum. Her açtığımızda haberleri sürekli yozlaşmaya giden bir Türkiye görüyoruz. Hepimizin taşın altına elimizi koyup, biraz sorumluluk alıp, çomak sokmamız gerekiyor karanlığa, diye düşünüyorum.” Ayla Turan’ın 30 yılı aşkın bir süredir elini taşın altına (üstüne, yanına yöresine…) soktuğunu düşünürsek onun umut çağrısına yanıt vermek, umudu büyütüp güçlendirmek daha olası gelir belki.

Ayla Turan Retrospektif sergisi 12 Mayıs’a dek Kibele Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilir.