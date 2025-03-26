Umut yeşeriyor

Tuğçe ÇELİK

Siyasi iktidarın İBB’ye yönelik operasyonuna karşı ortak bir metin kaleme alan sanatçılardan Feyyaz Yaman, Memet Güreli ve Denizhan Özer yaşanan haksızlıklara, adaletsizliğe, zorbalığa tepki vermenin bir aydın duruşu olduğunu kaydettiler.

Uzun zamandır dünyada ve ülkedeki gelişmelerin insanlığın geleceği açısından kaygı verici bir hâl almaya başladığını ifade eden ressam Memet Güreli, protestoların umudunu yeşerttiğini belirtti.

KÂBUSTAN UYANACAĞIZ

Güreli, “Umudumu yitirir gibi olmuştum. Son bir haftadır toplumun her kesiminden haksızlığa, hukuksuzluğa karşı demokratik taleplerle kabaran tepkiye baktığımda umudum tekrar yeşermeye başladı. Umarım bu haklı direniş amacına ulaşır, ülke normalleşir ve neşesi yerine gelir. Böylece dünyaya da örnek olur. Toplumumuz bu kâbustan kurtulur, özgürlük ve sanat yeşerir” dedi.

Memet Güreli

Karşı Sanat Çalışmaları’ndan Feyyaz Yaman ise, “Öncelikle 1980 darbesini görmüş, daha önce hak ve özgürlük mücadelesinde yer almış sanatçılar bir araya geldi, grup oluşturdu. Ardından da Özgür Özel ziyaret edildi. Tepki büyüdükçe büyüdü” diye konuştu. Sanat çevrelerinde uzun zamandır toplumsal meselelere tepkisizliğin bir tartışma konusu olduğunu ifade eden Yaman, korku iklimine boyun eğmeye, iktidar odaklı yapılara katılanlara yönelik eleştiriler olduğunu söyledi.

TARAF OLMAK KAÇINILMAZ

Yaman şunları kaydetti: “Gündelik yaşam insanları taraf olmaya, yerini tanımlamaya sıkıştıran bir gerçeklik olarak evrildi. Artık kaçınılmaz olarak yerini belirlemek zorunlu hale geldi. Biraradalığın vakti geldiyse bunun sanat-siyaset ilişkisi içerisinde ve sorumluluk boyutunda nasıl bir görev üstleneceğine ilişkin bir davranış üretmek zorunlu oldu. Bu sorumluluğa uygun davrananlar kendi aralarında diyalog kuruyor; kurumlaşmış yapılar, bağımsız gruplar, sivil toplum örgütleri ve doğrudan sanatçı grupları bu sorumluluk içerisinde davranış üretme ihtiyacını beyan ediyor. Bunun için de ortak çalıştay yapma ve müzakereleri geliştirme kararı alındı. Toplumsal sorumluluğa ilişkin bir rota çizme ihtiyacı da gündemde. Ortaya çıkan resim, sanat ve eleştirel dilin tarihsel konumuna dönmesinin sinyalini veriyor.”

Feyyaz Yaman

SES VERMEYE DEVAM

Son yıllarda artan anti demokratik uygulamalar nedeniyle çok sayıda sanatçı, aydın ve yazarın gözaltına alındığını, haksız yere cezaevlerine konduğunu belirten Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Başkanı Denizhan Özer, “Bu durum ancak dikta rejimlerinde olur” dedi.

Denizhan Özer

Özer şunları kaydetti: “Bireysel özgürlükleri yok eden, basın açıklaması, protesto, gösteri, yürüyüş gibi anayasal haklarımızı yasaklayan iktidarın bu uygulamaları toplumu patlama noktasına getirdi. Yargı sopasıyla siyaseti, günlük hayatı dizayn edeceğini zanneden, bireysel hak ve özgürlükleri kısıtlayan iktidarın her türlü anti demokratik uygulamalarına sanatçılar olarak karşı çıkıyoruz. Halkın iradesi ile seçilmiş İmamoğlu ve tüm belediye başkanlarının, belediye çalışanlarının; özgürlük ve demokrasi mücadelesi veren, haksız yere cezaevlerine gönderilen herkesin serbest bırakılmasını istiyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz ve hiçbir ayrım gözetmeksizin toplumun her kesimi için özgürlük, eşitlik ve kardeşliğin olduğu, güzel, yaşanabilir bir ülke talep ediyoruz. Gerçek demokrasi ve insan hakları için mücadelemiz devam edecek. Sanatçılar muhaliftir ve güzel günler görmek için muhalifliğe devam edeceğiz.”