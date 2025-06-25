Umutları tükenen gençler göç ediyor

HABER MERKEZİ

Ekonomik kriz, işsizlik, siyasi iktidarın ötekileştirici ve baskı politikaları, adalesizlik, gelecek endişesi yurttaşların yurttan göç etmeye zorlayan nedenlerin başında geliyor. Özellikle genç nüfus, daha iyi bir yaşam için yurtdışına gitmenin yollarını arıyor.

Umudunu yitiren gençler yurtdışına göç ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) 2024 yılına ilişkin ‘‘Uluslararası göç istatistikleri’’ne göre, geçen yıl Türkiye'ye 314 bin 588; Türkiye'den ise 424 bin 345 kişi göç etti. Türkiye'den en fazla göç edenler 25-29 yaş grubundakiler olması dikkat çekti.

İSTANBUL İLK SIRADA

TÜİK verilerine göre, yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2024'te, bir önceki yıla göre yüzde 0,6 azalarak 314 bin 588 kişi oldu. Yurt dışından gelen nüfusun 103 bin 732'sini Türk vatandaşları, 210 bin 856'sını ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Verilere göre, Türkiye'ye 2024 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin yüzde 14,7 ile 20-24 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 12,1 ile 25-29 ve yüzde 10,3 ile 30-34 yaş grubu izledi.

Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin yüzde 14,4 ile 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 12,2 ile 20-24 ve yüzde 12,1 ile 30-34 yaş grubu izledi. 2024'te en fazla göç alan ve veren ilin İstanbul olduğu görüldü. 2024 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 9,9 ile Azerbaycan vatandaşları aldı. Bunu, sırasıyla ile Türkmenistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu ve İran vatandaşları izledi.

Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 17,4 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı Afganistan, Rusya Federasyonu, İran ve ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.