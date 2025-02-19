Umutsuz bir nesil yarattılar

Haber Merkezi

AKP iktidarının ekonomiden adalete, eğitimden istihdama dek yarattığı enkaz gençleri umutsuzluğa itmeye devam ediyor. Artıbir Araştırma’nın yayımladığı “Türkiye Gençlik Araştırması” raporu ülkedeki gençlerin sorunlarına ayna tuttu. 2 bin 4 kişinin katıldığı araştırmanın raporuna göre, gençlerin yüzde 21 işsiz/iş arıyor, yüzde 15’i ise yarı zamanlı çalışıyor. Gençlerin yüzde 40’nın sosyal güvencesinin olmadığına dikkat çekilen raporda, gençlerin yüzde 16’sının evli olduğu belirtilerek iktidarın evlilik destek paketinin “rağbet görmediği” aktarıldı.

Ancak siyasi iktidarın yarattığı ekonomik krizin yansımaları bu raporda yalnızca işsizlerin oranıyla sınırlı kalmadı. Raporda, gençlerin yüzde 61’inin gelir kaynağının “ailesi” olduğuna dikkat çekildi. Gençlerin ekonomik özgürlüklerinin olmadığı ifade edilen raporda yüzde 74’ünün günlük eline 300 TL geçtiği belirtildi.

ÇOĞUNLUK MUTSUZ

Gençlerin yüzde 21’nin en yüksek aylık eline geçen paranın 10 bin TL ila 12 bin TL arasında olduğu belirtilen raporda yüzde 5’nin ise en düşük 5 bin TL ve altında olduğu aktarıldı. Araştırmanın sonuçlarına göre gençlerin yüzde 52’sinin hayatından memnun olmadığı da dikkat çekti. Rapora göre kendisini mutlu hissetmeyen gençlerin oranı yüzde 62 olurken yüzde 60’ı kendini özgür hissetmiyor ve yüzde 58’i geleceğe karşı umutsuz olduğunu ifade etti.

Raporda aynı zamanda eğitim ve kaliteli beslenmeye ilişkin verilere de yer verildi. Buna göre gençlerin yüzde 61’i iyi bir eğitim almadığını ifade ederken aynı zamanda yüzde 62’si kaliteli beslenmediklerini vurguladı.

Rapora göre ülkede hayat şartlarının düzelmesi için öncelikli olarak ekonominin düzeltilmesi gerektiğini savunanların oranı yüzde 72 olurken kayırmacılık/torpil olduğunu söyleyenler yüzde 65, işsizlik olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 62.

HAYAT KOŞULLARI KÖTÜ

Raporda, 5 yıl önce hayat koşullarının daha iyi olduğunu söyleyenlerin oranının yüzde 45 olduğu belirtilirken olmadığını savunanların ise yüzde 24’te kaldığına dikkat çekildi. Raporda gençlerin yüzde 33’ü “fırsatım olsa geçici olarak yurtdışında yaşardım” derken yüzde 29’u ise bunu kalıcı olarak istiyor.

Gençlerin yüzde 62’si hayallerini gerçekleştirebilmeleri için “iyi bir işe” ihtiyaç duyduğunu ifade ederken yüzde 47’si “iyi bir eğitim”, yüzde 42’si “iyi aile olanakları” ve yüzde 19’u “torpil” olduğunu söyledi.

GENÇLER EVE HAPSOLDU

Ekonomik kriz gençleri eve hapsederken rapora göre yüzde 62’sinin sosyal medyada günde 5 saatten fazla vakit geçirdiği belirtildi. Raporda, gençlerin yüzde 42’sinin dijital platformlarda film izlediği, yüzde 35’nin sosyal medya platformlarında gezindiği aktarıldı. Sinemaya, konsere ve tiyatroya gidenlerin oranındaki düşüklük ise dikkat çekti. Rapora göre gençlerin yalnızca yüzde 24’ü sinemaya, yüzde 16’sı konsere, yüzde 9’u ise tiyatroya gidiyor.

Enstrüman çalan gençlerin oranının yüzde 12 olurken kitap okuyanlar yüzde 12, resim yapanlar yüzde 10 ve spor yapanlar ise yüzde 21 olarak raporda belirtildi.