Umutsuzluk halkı iktidardan koparıyor

Manisa Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, görevdeki süreci ve belediyenin mali, idari ve sosyal politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlçede hayata geçirilen hizmetler, personel yapısı, kırsal alanlara yönelik çalışmalar ve önümüzdeki dönemin önceliklerine dair açıklamalarda bulunan Balaban, yerel yönetimlerin mevcut koşullar altında karşılaştığı sorunlara da dikkat çekti.

“Bir telefonla Halk Bankası’ndan, Ziraat’ten krediler yağıyor deniyor ama biz bugüne kadar bir lira kredi bulamadık” diyen Balaban, sınırlı bütçe imkânlarına rağmen hizmet üretmeye devam ettiklerini vurguladı. Yatırımların nasıl finanse edildiğine ilişkin konuşan Balaban, “Bütçeden ayırabildiğimiz küçük paylarla ve iyiliksever insanlarla yapıyoruz. Örneğin dört kreş açtık, açılışlarını henüz yapmadık ama kreşlerimiz faaliyete başladı. İyiliksever bir yurttaş, 3 milyon TL bağış yaptı. Tüm kreşleri A’dan Z’ye karşıladı” dedi. Belediyedeki personel yapısına ilişkin de bilgi veren Balaban, belediyeyi 1425 personelle devraldıklarını, bugün sayının 1700’e çıktığını söyledi. Artışın zorunlu hizmetlerden kaynaklandığını belirten Balaban, “Veterinerlikte üç kişi vardı. Hayvan Yaşam Merkezi açtık. Şu an 1800 köpeğe bakıyoruz. Geliri yok, tamamen gider ama bu bir zorunluluk” diye konuştu.

HALK SİLKELENİYOR

Balaban, “Önceden baskıcı bir yönetim anlayışı vardı, şimdi daha demokrat bir yapı var” ifadelerini kullandı. Yunusemre’nin 63 köyü bulunduğunu hatırlatan Balaban, merkez ilçe olmasına rağmen kırsal hizmet yükünün ağır olduğunu söyledi. Önümüzdeki döneme ilişkin önceliğin imar sorunu olduğunu belirten Balaban, “1989’dan beri çözülemeyen bir sorun bu. Halkın iki temel talebi var: imar ve iş” dedi. Merkezi iktidarın belediyeler üzerindeki ekonomik baskısına da değinen Balaban, “Cumhurbaşkanı ‘silkeleyin’ dediğinde silkelenen biz değil, halk oluyor. Ekonomik baskılar var ama CHP’li belediyeler dayanışmayla ayakta duruyor” ifadelerini kullandı.

Balaban, “AKP’den ciddi kopuş var. Umutsuzluk iktidardan koparıyor. Muhalefetin Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağına inanıyorum” diye konuştu.