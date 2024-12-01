Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Un fabrikasında iş kazası: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 01.12.2024 16:49
  • Giriş: 01.12.2024 16:49
  • Güncelleme: 01.12.2024 16:49
Kaynak: İHA
Un fabrikasında iş kazası: 1 yaralı

Samsun’da un fabrikasındaki inşaat alanında derilen forkliftin altında kalan kalıp ustası hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi’nde bulunan Sagimad Toptancılar Sitesindeki Ulusoy Un Fabrikası’ndaki inşaata meydana geldi.

Üzerine kereste taşıyan forkliftin devrilmesi sonucu yaralanan kalıp ustası Hayrullah K. (42) başından ve ayağından yaralandı.

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hayrullah K., tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BirGün'e Abone Ol