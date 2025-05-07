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Un fabrikasında patlama: 1’i ağır 9 işçi yaralandı

Çalışma Yaşamı
  • 07.05.2025 06:00
  • Giriş: 07.05.2025 06:00
  • Güncelleme: 07.05.2025 06:00
Un fabrikasında patlama: 1’i ağır 9 işçi yaralandı
Fotoğraf: ANKA

Emek Servisi

Çorum'da Hatap Un fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Çorum Valisi Ali Çalgan, patlamanın paketleme ünitesinde hava basıncı kaynaklı gerçekleştiğini açıkladı.

Çalgan, yaralanan 1 işçinin ayakta tedavi edildiğini, 7 işçinin de hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini açıkladı. İşçilerden Zülfikar Tutuş'un durumunun ağır olduğu, vücudunda üçüncü derece yanıklar bulunduğu ifade edildi.

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