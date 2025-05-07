Un fabrikasında patlama: 1’i ağır 9 işçi yaralandı
Emek Servisi
Çorum'da Hatap Un fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Çorum Valisi Ali Çalgan, patlamanın paketleme ünitesinde hava basıncı kaynaklı gerçekleştiğini açıkladı.
Çalgan, yaralanan 1 işçinin ayakta tedavi edildiğini, 7 işçinin de hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini açıkladı. İşçilerden Zülfikar Tutuş'un durumunun ağır olduğu, vücudunda üçüncü derece yanıklar bulunduğu ifade edildi.